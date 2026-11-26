„Opravdu Vám přijde normální dělat si z útulku sběrný dvůr,“ napsala Jana Slováková k fotografii znečištěných peřin a polštářů. „Tohle pejskům stejně stlát nebudu, přijde to vyhodit.“
Příspěvek nasbíral přes tisíc reakcí a rozpoutal debatu, kde končí pomoc a začíná odkládání nepotřebných věcí na cizí účet. Zatímco jedni upozorňovali, že útulek nemůže využít všechno, co mu lidé přivezou, druzí kritizovali tón zveřejněné výtky.
„Pokud jsou věci nevhodné, máte plné právo je odmítnout. Ale veřejně zesměšňovat, kritizovat a urážet dárce? To už je opravdu za hranou,“ napsal jeden z diskutujících. Podle něj by měl útulek i v takové situaci jednat s respektem k lidem, kteří mohli chtít pomoci.
Odmítnout věci u dveří někdy nejde
Slováková v následné reakci vysvětlila, že nevhodný dar pro útulek znamená další práci i výdaje. Kontejnery potřebuje na odpad z vlastního provozu a za jeho odvoz platí.
„Pokud se útulek neozve, může se stát, že za týden dorazí další taková kalamita,“ uvedla v diskusi. Upozornila také, že část věcí přichází ze sběrných míst. Útulek tak podle ní nemá vždy možnost prohlédnout je a odmítnout přímo při předání od dárce.
Právě proto považuje veřejné upozornění za potřebné. Lidé by podle ní měli vědět, co může útulku skutečně posloužit a co už musí skončit v odpadu.
Zastání našla například u Edity Řípové Wagnerové. „Není to opovrhování darem, ale vyjádření, že toto je prostě stav, který nemůžou tolerovat,“ napsala.
Další diskutující nabídla jednoduchý postup, jak podobné situaci předejít: věci předem vyfotit a zeptat se, zda je organizace potřebuje. Útulek si tak může vybrat to, co využije, a nemusí řešit přebytečné nebo nevhodné vybavení.
Podobný problém řeší i Diakonie
Na náklady spojené s nepoužitelnými věcmi nedávno upozornila také Diakonie Broumov. Ani kontejner na textil podle ní neslouží k odkládání jakéhokoli odpadu.
Mokré, plesnivé nebo silně znečištěné oblečení navíc může poškodit i další darované věci, které někdo odevzdal čisté a připravené k použití. Organizace pak musí řešit jejich vytřídění a likvidaci.
Diakonie proto žádá, aby lidé textil odevzdávali suchý a zabalený v zavázané tašce nebo pytli. Odpadky do kontejnerů nepatří a věci by neměly zůstávat volně vedle nich.
Do textilních kontejnerů nepatří například ani popraskané a loupající se koženkové oblečení. Nevhodné dary pak zatěžují třídicí linky. Pracovníci neziskových organizací a svozových firem je musí ručně vytřídit a organizace pak na vlastní náklady zajistit jejich likvidaci. Místo pomoci tak přinášejí další práci a výdaje.