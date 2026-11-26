Generace Husákových dětí prožila dětství v úplně jiné době, která měla své módní výstřelky, oblíbené značky i nezapomenutelné hry. Otestujte si, kolik toho ještě máte v paměti.
Generace Husákových dětí vyrůstala v době, která se od dnešního světa v mnohém lišila. Dětství bez mobilů, internetu a počítačových her mělo své vlastní kouzlo. Děti trávily spoustu času venku, vymýšlely nejrůznější hry, vyměňovaly si sběratelské poklady a těšily se na oblíbené televizní pořady. Kdo neznal céčka, Rubikovu kostku nebo legendární stavebnici Merkur, jako by tehdy ani nebyl. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který by tato generace měla projít bez chyby.
Husákovy děti – generace z jiného Československa
Označení Husákovy děti se vžilo pro silnou populační generaci narozenou především v první polovině 70. let. Nejpočetnější byl ročník 1974, kdy se v tehdejší České socialistické republice narodilo přes 194 tisíc dětí. Název odkazuje na Gustáva Husáka, který stál v čele komunistické strany a později se stal prezidentem Československa.
Móda a životní styl měly za socialismu svá specifika. Mladí lidé toužili po džínách, moderních botách a oblečení ze zahraničí, které nebylo vždy snadné sehnat. Velkou roli hrály také účesy, výrazné doplňky a nejrůznější módní výstřelky. Podobně to vypadalo i v domácnostech. Byty zdobily typické dekorace, nábytek a předměty, které dnes mnohým připomínají dětství u babičky nebo rodičů. Některé věci byly běžně k dostání, jiné představovaly malý poklad, na který se dlouho čekalo.
Retro kvíz pro fanoušky československých seriálů: 10 otázek odhalí, kdo si pamatuje i detaily
A co volný čas? Kromě her na ulici, hřištích a školních dvorech patřily k dospívání také pionýrské aktivity, školní povinnosti, výlety a společné sledování televize. Dnešní pamětníci si možná vybaví i tehdejší oblíbené značky, hračky nebo události, které ovlivnily život v Československu. Kolik z toho vám zůstalo v paměti? Připravili jsme deset otázek, které prověří, zda jste skutečnými znalci tehdejších časů.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Blesk, iDnes
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