Moravskoslezský kraj rozdělí na podporu cyklostezek dalších 33 milionů korun
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Moravskoslezský kraj rozdělí na podporu cyklostezek dalších 33 milionů korunZdroj: Moravskoslezský kraj
Článek byl publikován 26.11.2026 07:17
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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