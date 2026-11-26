Třetí ročník Noci pivovarů se uskuteční v pátek 23. dubna 2027. Z původních tří krajů se tentokrát rozšíří už do devíti krajů. Úplně poprvé nabídne mimořádný společný projekt s názvem Noční speciál. Jeho cílem je propojit co nejvíce českých pivovarů a ukázat, jak rozdílně lze uvařit české pivo, které vychází ze stejných základních parametrů.
„Společné pivo přidává do Noci pivovarů další prvek, kterým chceme ukázat rozmanitost českého pivovarnictví. Doufáme, že se do Nočního speciálu pustí co nejvíce pivovarů zapojených do Noci pivovarů,“ uvádí Marek Pražák z pořádající agentury Svengali Communications. Noční speciál bude nejen zajímavou příležitostí pro pivovary představit vlastní umění a kreativitu, ale také oslavou spolupráce a rozmanitosti českého pivovarnictví. Návštěvníci Noci pivovarů 2027 budou moci ochutnat jednotlivé podoby společného speciálu přímo během akce v zapojených pivovarech.
Veřejnost rozhodne o podobě speciálu
Princip Nočního speciálu je jednoduchý. Veřejnost nejprve v hlasování, které právě odstartovalo na webu www.nocpivovaru.cz, vybere společné parametry piva, tedy barvu a stupňovitost. Volí se z osmi variant spodně kvašených piv, která jsou v Česku jednoznačně nejoblíbenější a tvoří více než 90 procent pivního trhu. Na výběr mají hlasující světlé pivo o stupňovitosti 9° nebo 10°, světlý, polotmavý či tmavý ležák o stupňovitosti 11° až 12° a také silnější světlou, polotmavou nebo tmavou variantu od 13° výše. Hlasování potrvá do 7. ledna 2027.
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„Tentokrát si lidé sami vyberou, co pro ně uvaříme. Na tom mě baví jedna věc. Když si odhlasují třeba světlou dvanáctku, každý si pod tím představí trochu jiné pivo. Až to naše pivo na Noci pivovarů narazíme, rád se těch, kteří pro ně hlasovali, zeptám, jestli chutná tak, jak si to představovali. Protože každý ze sládků bude mít trochu jiný přístup. Někdo může vsadit na výraznější chmelení, jiný na plnější sladovou chuť. A právě to bude na celém projektu nejzajímavější,“ říká sládek Poděbradského pivovaru Ludvík Gebauer.
Základ stejný, recept vlastní
Pivovary podle zadání od veřejnosti následně uvaří pivo, které ale nebude svazovat jejich kreativitu. Každý sládek si totiž recepturu může interpretovat po svém. Slad, chmel i varní postup může zvolit podle vlastního uvážení. Společný pak bude základní charakter piva, důraz na české suroviny a označení Noční speciál. Výsledkem budou desítky různých piv, z nichž každé ponese osobitý rukopis zapojeného pivovaru a jeho sládka či sládkové.
Samy si pivovary rozhodnou nejen o konkrétní podobě svého piva, ale i o názvu nebo způsobu distribuce. Již nyní se k přípravě společného piva hlásí například Poděbradský pivovar, The Barn Beer co. ze západočeské Druztové, pražský pivovar Trilobit nebo teplický Monopol. Další pivovary se mohou k vaření speciálu přihlásit v rámci registrace na webu Noci pivovarů.
„Na společném vaření Nočního speciálu se chceme podílet, protože je to skvělá příležitost ukázat, že pivovarnictví není jen o jednotlivých značkách a pivovarech, ale také o spolupráci a společné vášni pro řemeslo. Každý z nás má trochu jiné zkušenosti, postupy i pohled na vaření piva. Právě proto bude zajímavé sledovat, kolik různých podob může mít pivo uvařené podle stejného zadání. A navíc je skvělé, že se do jeho vzniku zapojí i lidé, kteří si na něm potom pochutnají,“ říká Petr Buriánek, sládek pražského pivovaru Trilobit.