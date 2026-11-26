Saúdská státní společnost SWCC, největší světový producent odsolené vody, získala několik mezinárodních ocenění za rekordní vodohospodářské projekty. Denně vyrábí více než 11,5 milionu metrů krychlových pitné vody a provozuje mimo jiné největší odsolovací zařízení na světě. Její úspěchy zahrnují také rekordně nízkou energetickou náročnost odsolování.
SWCC (Saline Water Conversion Corporation) se specializuje na odsolování mořské vody a její následnou distribuci. Patří k nejvýznamnějším světovým organizacím v tomto oboru. Zajišťuje nejen provoz odsolovacích zařízení, ale také rozsáhlou infrastrukturu pro přepravu a skladování pitné vody. Její činnost je klíčová pro zásobování Saúdské Arábie, kde kvůli suchému klimatu a nedostatku přirozených sladkovodních zdrojů představuje odsolování jeden ze základních pilířů vodního hospodářství.
Jedním z nejvýznamnějších provozů společnosti je odsolovací komplex Ras Al-Khair, který je podle SWCC největším zařízením svého druhu na světě. Jeho denní výrobní kapacita se blíží třem milionům metrů krychlových vody. Druhým největším odsolovacím zařízením na světě je pak komplex Al-Jubail, rovněž na pobřeží Perského zálivu. Ten však koncem příštího roku posune o příčku níže jordánské odsolovací zařízení, jehož výstavba již v těchto dnech začala.
Výstavba odsolovacího komplexu Ras Al-Khair byla zahájena v roce 2011 a první fáze byla slavnostně uvedena do provozu 22. dubna 2014. Celý projekt byl dokončen v roce 2016. Zařízení disponuje vlastní elektrárnou s instalovaným výkonem přibližně 2650 MW.
Mezi další oceněné projekty patří největší krytý zásobník vody na světě, strategická vodní nádrž Briman i rozsáhlá síť zásobníků pitné vody v Rijádu. Společnost získala uznání také za největší potrubní přepravní systém odsolené vody, mobilní odsolovací zařízení a jednotku využívající vícestupňovou destilaci.
Významným výsledkem je rovněž rekordně nízká energetická náročnost odsolování. SWCC uvádí spotřebu méně než 2,271 kWh na metr krychlový vyrobené vody. Podle vedení společnosti stojí za výsledky především technologické inovace, zvyšování provozní efektivity a rozvoj vlastních odborných kapacit.
Petr Dvořák
zdroj: SWCC