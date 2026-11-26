V pátek může na severovýchodě ještě nasněžit. První adventní neděle má být převážně slunečná
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V pátek může na severovýchodě ještě nasněžit. První adventní neděle má být převážně slunečnáZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 08:16
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