Období relativně stabilních cen tepla se pro řadu domácností chýlí ke konci. Podle aktuálního průzkumu mezi českými teplárnami se většina výrobců chystá v příštím roce zvýšit ceny. Hlavním důvodem jsou rostoucí náklady na nákup paliv, především zemního plynu a lesní štěpky. Některé teplárny však plánují zachovat ceny na letošní úrovni.
Nejvýraznější zdražení se očekává u výrobců využívajících zemní plyn. Jejich odběratelé by si podle současných odhadů mohli připlatit o 15 až 20 procent. U tepla vyráběného z lesní štěpky se předpokládá zvýšení cen přibližně o 10 až 15 procent. Příznivější situace by měla nastat u tepláren spalujících hnědé uhlí, kde se očekává zdražení odpovídající zhruba míře inflace.
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Domácnosti si mohou připlatit tisíce korun ročně
Rozdíl se může citelně projevit v rodinných rozpočtech. Pokud domácnost ročně zaplatí za dodané teplo 25 tisíc korun, při zvýšení ceny o 15 procent by její výdaje při stejné spotřebě vzrostly o 3 750 korun. Při dvacetiprocentním zdražení by zaplatila o pět tisíc korun více.
Výsledná částka ovšem nebude ve všech městech stejná. Teplárny stále častěji kombinují několik druhů paliv, a proto bude záležet na konkrétním způsobu výroby, nákupní strategii jednotlivých společností i jejich dalších provozních nákladech.
Nejistota panuje také kolem menších tepláren využívajících biomasu. U zařízení s výkonem do 20 megawattů dosud není vyjasněno pokračování provozní podpory, která v letošním roce pomáhá snižovat cenu dodávaného tepla. Pokud by o ni výrobci přišli, mohlo by být zdražení výraznější.
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Ceny mohou růst i během roku
Do cen se promítne rovněž změna pravidel pro zdanění paliv používaných při společné výrobě elektřiny a tepla. Přestože nová pravidla platí již od letošního března, řada tepláren dosud zvýšené náklady hradila z vlastních prostředků. Od příštího roku je chce zahrnout do cen pro odběratele.
Lidé žijící v bytových domech by proto měly věnovat pozornost novým předpisům záloh a informacím od správce domu. Vyšší náklady se totiž mohou projevit nejen v pravidelných měsíčních platbách, ale také v následném ročním vyúčtování. Podle vývoje cen paliv navíc nelze vyloučit další zdražování v průběhu roku 2027.
autorský text, TN.cz, iDNES.cz