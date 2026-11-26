Buffalo – New York Rangers 5:1: Kulich mezi střelci i nahrávači
Buffalo se do soupeře pustilo okamžitě. Rasmus Dahlin skóroval už po sedmnácti sekundách a Rangers se ocitli v roli týmu, který musí celý zápas dohánět. Jiří Kulich asistoval u rychlého úvodního zásahu, později sám skóroval a stejně jako Dahlin a Zach Benson zakončil večer s bilancí gól a asistence. Sabres potřebovali přesně takový zápas: vedle hlavních opor se dokázali výrazně prosadit i mladší hráči. Pět vstřelených branek přitom nemělo jediného autora a vítězství nad Rangers tak nabízelo přesvědčivější obrázek než prostá produktivita jedné formace.
VIDEO Winnipeg – Boston 4:2: české asistence nestačily
Kyle Connor si za Jets připsal gól a dvě asistence. Winnipeg skóroval čtyřikrát z pouhých osmnácti střel na branku, což dobře ukazuje, jak drahé byly chyby Bostonu v jednotlivých situacích. Bruins si přitom dokázali připravit povedenou přesilovkovou akci: Pavel Zacha posunul puk Davidu Pastrňákovi, který našel Morgana Geekieho u vzdálenější tyče. Oba čeští útočníci si tak připsali asistenci. Boston ale večer znovu ukázal, že samotná útočná souhra některých hráčů nestačí, když soupeři potřebují k vítězství jen omezený počet příležitostí.
VIDEO Calgary – Pittsburgh 6:3: čtyři góly v jedné třetině
Penguins ztratili půdu pod nohama především ve druhé části, kdy Calgary vstřelilo čtyři branky. Joel Farabee, Brennan Othmann i Maksim Cyplakov patřili mezi produktivní hosty, brankář Dustin Wolf zaznamenal 25 zákroků. Pro Pittsburgh to byla pátá porážka za sebou. Tým, který má stále v sestavě Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina, potřebuje mnohem víc než příspěvek zkušených hvězd. Calgary dokázalo trestat chyby v několika po sobě jdoucích střídáních a právě tato pasáž se stala rozhodujícím vysvětlením výsledku.
VIDEO Carolina – Tampa Bay 3:1: vítězná trpělivost Hurricanes
Carolina nezískala body díky nepřetržité útočné převaze. Na ledě Tampy Bay bylo zásadní udržet se ve hře, nepustit soupeře do pohodlného tempa a využít krátkého období, kdy se otevřel prostor k zakončení. Dvě branky Hurricanes ve třetí třetině oddělilo jen 97 sekund. Tak rychlá změna skóre připomíná, proč je nebezpečné hodnotit zápas pouze podle předchozí půlhodiny. Lightning vstupovali do večera mezi silné týmy Východu, ale Carolina dokázala rozhodující okamžik využít účinněji.
VIDEO New Jersey – Columbus 3:2 po nájezdech: těsné rozhodnutí
V Columbusu si Devils odvezli dva body až po samostatných nájezdech. Zápas přinesl mnohem vyrovnanější průběh než některé středeční přestřelky, v nichž se jeden tým brzy utrhl. Přestože obě mužstva střídala vedení v dílčích úsecích hry, v základní hrací době se od sebe neodpoutala. U takového výsledku má význam zejména zvládnutí závěrečných herních situací a práce brankářů. Nájezdy nakonec rozhodly o výsledku, ale nevymazávají skutečnost, že obě mužstva měla v šedesáti minutách možnost utkání vyhrát.
VIDEO New York Islanders – St. Louis 3:2 po nájezdech: tři sekundy do konce
Islanders zachránil nováček Victor Eklund, který srovnal na 2:2 pouhé tři sekundy před koncem základní hrací doby. Následné nájezdy už vyzněly pro New York. Před zápasem domácí připomínali tisící utkání Caseyho Cizikase v NHL, takže večer nakonec spojil dva úplně odlišné klubové příběhy: dlouhověkost zkušeného hráče a okamžik, který může pomoci definovat nástup mladé generace. Pro St. Louis představuje podobně pozdní inkasovaná branka mimořádně bolestivou ztrátu kontroly nad výsledkem.
VIDEO Florida – Ottawa 5:3: Panthers zastavili bodující Senators
Ottawa přicestovala se sérií utkání, v nichž pravidelně sbírala body. Florida ji dokázala zastavit výsledkem 5:3. Domácí byli nebezpeční především ve chvílích, kdy dokázali přeměnit vlastní útočnou aktivitu ve skutečné góly. Senators se nevzdali a skórovali třikrát, jenže tentokrát neudrželi soupeře na dostřel. Pro Floridu je podobný výsledek důležitý také jako odpověď na otázku, zda dokáže ve vyrovnané konferenci porážet soupeře s aktuálně lepší bodovou formou.
VIDEO Washington – Philadelphia 7:3: Capitals konečně zastavili pád
Washington ukončil pětizápasovou sérii porážek a proti Flyers se rozstřílel. Alex Tuch měl gól a dvě asistence, domácí skórovali sedmkrát. Nešlo přitom o perfektní výkon od první minuty: Washington se musel vyrovnat i s nedostatky při přechodu do obrany, které jeho předchozí špatné období dobře charakterizovaly. Rozdíl byl tentokrát v tom, že ofenziva dokázala soupeře přestřílet s velkou rezervou. Capitals tak mají vítězství, ale ne automatický důkaz, že se jejich defenzivní problémy vyřešily.
VIDEO Detroit – Vancouver 5:1: rozhodnuto už v úvodu
Detroit využil špatného období Vancouveru a připsal si přesvědčivé domácí vítězství. Carter Finnie skóroval dvakrát v úvodní fázi utkání, přidal se i J. T. Compher a Moritz Seider nasbíral dvě asistence. Brankář Daniil Tarasov zastavil 25 střel. Canucks se znovu dostali do situace, kdy museli hrát dlouho proti velkému náskoku. Pro Detroit je důležité, že se do zakončení dostali také hráči mimo nejužší skupinu zavedených ofenzivních tahounů.
VIDEO Nashville – Dallas 3:1: Bourque se připomněl bývalému klubu
Nashville ukončil pětizápasovou vítěznou sérii Dallasu a Mavrik Bourque se poprvé v sezoně trefil proti mužstvu, z něhož do Nashvillu přišel. Juuse Saros podržel Predators a až závěrečná hra Stars bez brankáře přinesla snížení. To ukazuje, že dlouho šlo o zápas, v němž hosté nedokázali pravidelně pronikat k nebezpečným zakončením. Bourqueho gól je pozoruhodný osobním kontextem, ale o vítězství rozhodla také dlouhodobě disciplinovaná obranná práce a výkon gólmana.
VIDEO Utah – Minnesota 4:3: Mammoth překvapili favorita
Minnesota vstupovala do utkání jako jeden z nejúspěšnějších týmů konference, ale Utah dokázal získat její skalp. Hosté uspěli 4:3 v zápase, ve kterém domácí opakovaně hledali cestu zpět. Pro Mammoth je to důležitý výsledek proti kvalitnímu soupeři, nikoli jen další vítězství v kalendáři. Minnesota naopak dostala připomínku, že ani výborná sezona neznamená schopnost vyhrát každou těsnou koncovku.
VIDEO Colorado – Montreal 6:0: Nečas při kanonádě
Avalanche zničili Canadiens šesti góly a Martin Nečas se na výsledku podílel gólem a dvěma asistencemi. Dvakrát skóroval Devon Toews, domácí využili také přesilové hry. Pro českého útočníka šlo o jeden z nejvýraznějších večerů posledních týdnů. Montreal naproti tomu nedal ani branku. Rozdíl ve výsledku se tak skládal nejen ze střelecké převahy Colorada, ale také z toho, jak účinně domácí trestali situace, v nichž obrana Canadiens nestačila obnovit postavení před vlastním brankářem.
VIDEO Chicago – Seattle 3:1: Kantserov pokračuje ve výborném týdnu
Roman Kantserov přidal po nedávném hattricku další dvě branky a Chicago završilo třízápasový venkovní trip třetím vítězstvím. Kraken dokázali v závěru skórovat zásluhou Jordana Eberleho, ale na výsledek 1:3 už další odpověď nenašli. Pro Blackhawks je nejpoutavější, že po sérii devíti venkovních utkání bez vítězství přišel rychlý obrat: tři výhry na tripu a další výrazná střelecká produkce mladého hráče.
VIDEO Anaheim – San Jose 7:0: nejtvrdší výprask noci
Ducks ukončili čtyřzápasové čekání na vítězství a Sharks porazili sedmi góly. Alex Killorn skóroval dvakrát, Laurent Brossoit vychytal nulu díky 22 zákrokům. Pro Anaheim to byla mimořádně přesvědčivá odpověď po sérii neúspěchů. San Jose naopak neuspělo ani v jedné z pasáží, kdy mohlo zápas alespoň výsledkově zdramatizovat. Podobné večery mohou krátkodobě změnit sebevědomí týmu, dlouhodobý obrat formy ale musí Ducks teprve potvrdit.
VIDEO Česká stopa dne
Jiří Kulich (Buffalo) zaznamenal gól a asistenci, Martin Nečas (Colorado) gól a dvě asistence. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli každý jednou asistencí k přesilovkové brance Bostonu. U ostatních utkání zde neuvádíme neověřené individuální součty. Česká účast v noci zahrnovala i další hráče, tento blok vypichuje přímo ověřenou produktivitu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. NHL – kompletní výsledky 25. 11. ; 2. NHL – Buffalo/Rangers ; 3. NHL – Winnipeg/Boston ; 4. NHL – oficiální zápis Boston/Winnipeg ; 5. NHL – Calgary/Pittsburgh ; 6. NHL – Nashville/Dallas ; 7. NHL – Detroit/Vancouver ; 8. NHL – Colorado/Montreal ; 9. Seattle Kraken – Chicago/Seattle ; 10. Reuters – Anaheim/San Jose ; 11. Reuters – Washington/Philadelphia .