Sněžení, které během čtvrtka zasáhne většinu České republiky, dorazí do některých oblastí později, než meteorologové původně očekávali. Největší komplikace proto hrozí v jižní a jihovýchodní části země během odpolední dopravní špičky, kdy se budou lidé vracet ze zaměstnání. Český hydrometeorologický ústav kvůli očekávanému vývoji ve středu rozšířil a prodloužil výstrahu před nebezpečnými sněhovými jevy.
Podle aktualizované předpovědi se sněžení začne během dopoledne a odpoledne šířit od jihu na většinu území. Na jihu a jihovýchodě může být přechodně velmi intenzivní, později se vydatnější srážky očekávají také na severovýchodě republiky. V nejvíce zasažených lokalitách může během několika odpoledních hodin přibýt kolem deseti centimetrů sněhu, což představuje značné riziko především pro silniční dopravu.
Nejvíce sněhu může napadnout na jihu a východě
V oblastech s vyšším, oranžovým stupněm výstrahy se očekává přibližně osm až dvacet centimetrů nového sněhu. Tam, kde platí nižší stupeň nebezpečí, mohou přírůstky dosahovat zhruba tří až deseti centimetrů. Při nejsilnějším sněžení může sněhová pokrývka narůstat rychlostí kolem dvou centimetrů za hodinu.
Vyšší stupeň výstrahy se po středeční aktualizaci týká kromě jižní a jihovýchodní Moravy také dalších oblastí včetně jižních Čech, Moravskoslezského kraje a Jesenicka. Výraznější sněžení se očekává rovněž v některých částech Vysočiny a Zlínského kraje. Výstrahy začínají podle konkrétní oblasti během čtvrtečního dopoledne nebo odpoledne a jejich platnost pokračuje do pátečního rána, na severovýchodě místy až do poledne.
Rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky přitom mohou být značné. Zatímco v jihovýchodní polovině území počítá celostátní předpověď zpravidla se čtyřmi až patnácti centimetry nového sněhu, v severozápadní polovině ho může napadnout výrazně méně. Sněžení se přesto nevyhne ani některým nížinám a městům, kde se souvislejší sněhová pokrývka dosud nevytvořila.
Silnější vítr může situaci ještě zhoršit
Samotné sněžení nebude jediným problémem. Na Moravě a ve východních Čechách meteorologové očekávají místy nárazy severovýchodního větru kolem 55 kilometrů za hodinu. V kombinaci s čerstvě napadaným sněhem se proto mohou vytvářet sněhové jazyky, které budou zhoršovat sjízdnost komunikací a viditelnost.
Situaci komplikuje také nízká teplota vzduchu. Čtvrteční denní maxima se mají pohybovat převážně mezi minus dvěma a plus dvěma stupni. Sníh tak může zůstávat na vozovkách i chodnících a v místech s teplotami pod nulou bude uježděná vrstva přimrzat k povrchu. Rizikové mohou být především méně udržované silnice, vedlejší komunikace a úseky vystavené silnějšímu větru.
Meteorologové upozorňují, že první výraznější plošné sněžení letošní zimy může řidiče zaskočit. Kromě pomalejší dopravy se očekávají také zpoždění autobusových a vlakových spojů. V oblastech s nejvydatnějším sněžením výstraha upozorňuje rovněž na možné výpadky elektřiny nebo omezení některých služeb. Jde o předpokládaná rizika, nikoli o již potvrzené následky počasí.
Během noci na pátek by mělo sněžení postupně slábnout od jihozápadu. Na severovýchodě republiky však může pokračovat déle a místy ovlivnit ještě páteční ranní dopravu. Řidiči by proto měli před cestou sledovat aktuální stav komunikací, počítat s delší dobou jízdy a v nejvíce zasažených oblastech zvážit odložení cest, které nejsou nezbytné.