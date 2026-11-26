V Kišiněvě bydlíme už přes dva roky a pořád se tomu nechce věřit. Jaké to tu je? Lidé do vás v trolejbusu vrazí a neomluví se, zato květinářka kvůli správné mašli přeběhne rušnou ulici. Nad zemí létají ruské drony, na recepci zní Modlitba pro Martu – a my už myslíme na návrat.
Takhle to většinou bývá – prostě se tomu nechce věřit. V Kišiněvě bydlíme už přes dva roky. Já chodím skoro obden kolem hotelu zvaného „Zentrum“, kde jsme pobývali úplně první týden, když ještě nebylo naše bydlení připraveno, a říkám si – to snad není možné, tady jsme tenkrát bydleli! A vážně jsou to dva roky!
Jaké to tu tedy je? Jak se máme? Vidím to celé jinak než tehdy?
Tenkrát po příjezdu jsem
psala o tom, proč jsem na Moldavsko kývla. Šlo o razantní změnu a i dnes si to stále uvědomuji. Byl to kotrmelec – a ty jsem jako malá dělala ráda. Leccos bylo nové, úplně jiné…
Důležité je, že jsem postupně objevila spoustu pozitivního, co vyplouvá na povrch zvolna, ale jistě. Na trhu už mám svoje oblíbence mezi prodavači, kteří mě nechají v klidu vybrat, a v obchodech zase potkávám spoustu milých prodavaček, z nichž mnohé upřímně, byť ne zrovna opodstatněně, oceňují moji výtečnou rumunštinu.
Nevychovaní, a přesto ochotní
Od začátku mě ale trochu zaráželo, jak se tu lidé chovají na veřejnosti. Do ostatních, nebo aspoň do mě, vráží rozhodně víc než v Česku a ani se neomluví. Do narvaných trolejbusů se cpou hlava nehlava a omluvné slovo tam člověk neuslyší. Tohle se tedy nezměnilo, ale určitě si zvykám, Tohle se tedy nezměnilo, ale určitě si zvykám. Dokonce se sama přestávám omlouvat, protože to stejně nikdo neposlouchá. Bude to nejspíš ruský vliv, který bohužel ke kdysi sovětskému Moldavsku patří.
K těmto „nevychovaným“ Moldavanům však patří i ochota, jakou z Česka neznám. Nedávno jsme s kamarádkou vybíraly dvě veliké, překrásné kytice na koncert, o němž píšu v závěru článku. Byly zabalené v papíru decentního odstínu a převázané sladěnou mašlí. Jenže jedna ta mašle měla barvu trošku jinou a k papíru se hodila méně. Když jsem to květinářce řekla, nezaváhala a rozběhla se přes rušnou ulici někam asi o sto metrů dál tu správnou mašli koupit.
Zdroj: unsplash
A zmíním ještě jeden pozitivní rys, v němž se místní prostředí od Česka znatelně liší – důkladná péče o tělesné blaho. Jak se tady o vás stará kadeřnice nebo pedikérka! Z domova jsem to neznala, neb tam nechodím, ale čas tam strávený je tak neuvěřitelně milý… Jaká nadměrná péče o každý člověčí detail! Myslím, že v Čechách by se vše spláchlo za poloviční čas a za cenu o několik polovic vyšší.
O skutečně výborném, a přitom cenově dostupném jídle v obyčejných bufících ani nemluvě. Co třeba na trhu ochutnat šťávu z granátových jablek?! A to jsme ve velmi chudé zemi! Zároveň se obáváme, že jestli se Moldavsko kýženého vstupu do Evropské unie skutečně dočká, velká část tohoto půvabu vezme za své. Rusové by Moldavsko nejraději slupli hned. Ostatně se o to snažili už od prvních dnů po vyhlášení nezávislosti této země i po svém vpádu na Ukrajinu. V posledních měsících se rapidně zvyšuje množství dronů, které proniknou do zdejšího vzdušného prostoru – některé zřejmě nedopatřením, ale čím dál tím častěji i záměrně. Už se jich pár ukázalo i nad Kišiněvem, zatím ale padají a vybuchují naštěstí (až na jednu výjimku) jen kdesi v polích…
Pestrý je život sám
Ráda bych psala o procházkách městem, o výletech, které i zde lze díky mému muži podniknout, o našich kamarádech na ambasádě, jenomže to všechno jsem psala minule.
Tak jaké že to tu je? Není moc odvážné říct, že se mi zdá naše žití v Moldavsku docela pestré? Co může být pestrého na dost nezajímavém hlavním městě, jehož „řeka“ má šíři asi dvacetkrát menší než Vltava? Když chůze po chodníku znamená vyhýbat se zejícím jámám a za deště nelze přejít ulici měnící se v potok? Když ani krajina není nijak rozmanitá, když nejvyšší kopec měří necelých 430 metrů, téměř chybí jehličí a nikde v přírodě nenajdete čistou vodu?
Inu, pestrý je život sám. Výlet v celkem monotónní krajině, ale s koncem ve výtečném vinařství, procházka s hodným potulným pejskem, sběr spousty výborných jablek nebo třeba třešní, nekončící návštěvy moldavských, ukrajinských i židovského festivalu s vkusnou místní muzikou a opět výtečným jídlem.
Zdroj: unsplash Hymny, Dvořák a slzy
O pestrosti života ambasádního by mohl vyprávět můj muž Jaromír, kdyby měl ovšem čas. Nemá jej, ta pestrost ho pohlcuje. Tak tedy jen pro příklad – teď zcela čerstvě máme za sebou už třetí státní svátek 28. října, to znamená společensky „povinnou“ recepci a k tomu koncert!
Po velmi náročných přípravách vše dopadlo dobře – na recepci přiletěla nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková, která zazpívala hymnu českou, moldavskou i hymnu EU. Ppět slok moldavské hymny v jí neznámém jazyce odposlouchala a bez zaváhání i s dobrou výslovností zazpívala dokonale zpaměti), Nakonec ještě přidala v kontextu s manželovým bytostným proslovem Modlitbu pro Martu. A potom 11. listopadu, ve volné návaznosti na státní svátek, opravdu úchvatně zahrál s moldavskou filharmonií český violoncellista, koncertní mistr violoncellové skupiny České filharmonie Ivan Vokáč koncert pro violoncello a orchestr h moll (podle Moldavanů „si minor“) Antonína Dvořáka. Tyto nevšední hudební zážitky pro místní diplomatický sbor a ještě „místnější“ vděčné publikum nám umožňují plnit vrchovatou měrou jeden z podstatných úkolů ambasády: šířit dobré jméno vlastní země v zahraničí. Ráchelin procítěný zpěv Modlitby pro Martu i Ivanova virtuózní sóla na violoncello prý přivedly nejednoho posluchače k slzám.
A my? My už myslíme na návrat. Kdy přesně k němu dojde, však zatím nevíme, protože není jasné, kdo a kdy Jardu vystřídá. Když jsme před lety odjížděli na ambasádu – ať ať do Bukurešti nebo do Budapešti – věděli jsme to rok dopředu a mohli se podle toho zařídit, přičemž v prvním případě šlo mimo jiné i o školu pro děti. Teď se neví na ministerstvu nic. Tak věřme, že „časy se mění a změní“…
Autorka je manželkou českého velvyslance v Moldavsku Jaromíra Plíška.