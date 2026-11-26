Namrzlé vozovky komplikují ve čtvrtek 26. listopadu dopravu napříč jižními Čechami. Nehody byly od časných ranních hodin hlášeny z Českobudějovicka, Českokrumlovska, Prachaticka i dalších částí kraje. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera zasáhlo náledí komunikace v celém regionu a do jejich údržby se zapojila všechna vozidla krajských silničářů.
K vážnějším dopravním komplikacím došlo například u Předotic na Písecku, kde se krátce po šesté hodině ráno střetla tři osobní auta. Silnice byla po nehodě neprůjezdná a dopravu bylo nutné odklonit. U Těšovic na Prachaticku zase havaroval nákladní automobil a dvě osobní vozidla. Problémy měli řidiči také u obce Jivno nedaleko Českých Budějovic, kde jedno z aut skončilo na střeše.
Některé komunikace byly kvůli ledovce nesjízdné i bez předchozí nehody. Takovou situaci hlásilo ráno dopravní zpravodajství například u Čestic na Strakonicku. Ve Strunkovicích nad Blanicí zůstalo několik osobních automobilů stát v kopci, který kvůli kluzkému povrchu nedokázaly vyjet.
Nejsilnější sněžení přijde odpoledne
Další komplikace může přinést sněžení, které se bude během čtvrtka šířit od jihovýchodu postupně na celé území kraje. Největší množství srážek meteorologové očekávají v odpoledních hodinách, především v jihovýchodní části jižních Čech. Denní teploty se budou pohybovat mezi minus třemi a nulou.
Od čtvrtečních deseti hodin dopoledne do pátečních šesti hodin ráno platí výstraha s vysokým stupněm nebezpečí pro Dačicko, Jindřichohradecko, Kaplicko, Trhovosvinensko a Třeboňsko. V těchto oblastech může napadnout osm až 20 centimetrů nového sněhu, přičemž během intenzivních srážek může sněhová pokrývka přibývat rychlostí kolem dvou centimetrů za hodinu.
V ostatních částech kraje meteorologové předpokládají většinou tři až deset centimetrů sněhu. Vydatnější srážky mohou vedle silniční dopravy ovlivnit také provoz veřejné dopravy nebo dodávky elektrické energie.
Komplikace mohou pokračovat i v pátek ráno
Řidiči by měli počítat s delší dobou jízdy, sníženou viditelností a výrazně horší přilnavostí pneumatik. Zvýšená opatrnost je namístě především na mostech, nadjezdech a méně frekventovaných komunikacích. Před cestou je vhodné zkontrolovat aktuální dopravní omezení a přizpůsobit plánovanou trasu sjízdnosti silnic.
Přestože má sněžení během čtvrtečního večera postupně slábnout, teploty zůstanou pod bodem mrazu. V noci na pátek mají klesnout na minus dva až minus pět stupňů, na horách až k minus osmi. Zhoršené podmínky na komunikacích tak mohou provázet i páteční ranní cestu do zaměstnání.