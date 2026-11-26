Královské sídlo v Norfolku se stalo terčem nezvaných návštěvníků, které policie následně zadržela. Incident vyvolává otázky ohledně bezpečnosti královské rodiny.
Klid královské rodiny narušil nepříjemný incident. Do venkovského sídla prince Williama a princezny Kate se měli vloupat nezvaní návštěvníci. Britská policie následně zadržela dva muže, kteří jsou podezřelí z pokusu o vloupání a neoprávněného vniknutí na chráněný pozemek. V naší redakci In-Lifestyle jsme si všimli, že událost přichází v době, kdy se kolem budoucího krále a jeho manželky děje hned několik zajímavých věcí. A zatímco William stále častěji přebírá důležité veřejné povinnosti, Kate se postupně vrací k pracovním aktivitám.
Policie nasadila psy, drony i vrtulník
K incidentu došlo v pondělí 23. listopadu večer na pozemku královského panství Sandringham v hrabství Norfolk. Podezřelým místem se stalo Anmer Hall, desetipokojové venkovské sídlo, které William s Kate dostali jako svatební dar od královny Alžběty II. v roce 2011. Jde o rozlehlé cihlové sídlo v georgiánském stylu, které královský pár využívá především k odpočinku, víkendovým pobytům a dovoleným. Přestože manželé vlastní několik rezidencí, většinu času nyní tráví ve svém hlavním domově Forest Lodge na windsorském panství. Právě tam se v roce 2025 přestěhovali i se svými třemi dětmi, Georgem, Charlotte a Louisem.
Policie dostala podle deníku Reuters oznámení o podezřelém pohybu na pozemku krátce před šestou hodinou večerní. Na místo vyrazili policisté se psy, drony i vrtulníkem a následně zadrželi dva muže. Podle informací deníku Reuters už byli oba obviněni z vloupání a neoprávněného vstupu na chráněný pozemek. Ve středu 25. listopadu měli stanout před soudem v Norwichi. Policie zároveň potvrdila, že v době incidentu nebyl v domě nikdo z královské rodiny.
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William má nové povinnosti, Kate mluví o nejtěžším období
Celá událost znovu otevřela otázku bezpečnosti britské královské rodiny. Mluvčí prince Williama se k případu odmítl vyjadřovat s tím, že palác nebude veřejně komentovat bezpečnostní záležitosti. Podobně se vyjádřila také kancelář Kensingtonského paláce. Není to přitom první případ, kdy se někdo dostal na pozemky královské rodiny. Už v říjnu 2024 pronikli maskovaní zloději na windsorské panství, odkud odcizili dvě vozidla z hospodářské budovy. Tentokrát je ale nepříjemné především to, že se incident týkal přímo venkovského sídla následníka britského trůnu a jeho manželky.
Zatímco policie řeší okolnosti vloupání, William má za sebou také významné setkání s britským premiérem Andym Burnhamem v Downing Street. Jeho veřejné vystupování stále více připomíná přípravu na budoucí královskou roli. Pozornost se však upírá také ke Kate, která se po náročném období spojeném s léčbou rakoviny postupně vrací do veřejného života. Jak informovala například americká CBS News, princezna se představí v dokumentu nazvaném Heal, který se věnuje jejím zkušenostem s nemocí a hledání naděje v těžkých chvílích.
Film zachycuje také její výzvu Three Peaks Challenge, při níž během 24 hodin zdolala nejvyšší hory Skotska, Anglie a Walesu. Dokument uvádí BBC 29. listopadu. Pro Kate tak půjde o další příležitost ukázat, jak moc se změnil její život i pohled na svět, poté si prošla bojem s rakovinou. Incident na venkovském sídle tak připomněl, že ani královská rodina není před podobnými nepříjemnostmi zcela chráněna.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Princ William a Kate se stali obětí pokusu o vloupání: Zásah policie připomínal akční film byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.