Bývalý premiér Jiří Paroubek zvedl internet ze židle. Z televizní debaty vybral jen několik sekund, které použil k tvrdé kritice herečky Ani Geislerové.
Jiří Paroubek zvedl emoce na sociálních sítích a tentokrát si vzal na mušku známou herečku Aňu Geislerovou. Jak jsme si v redakci In-Lifestyle.cz všimli, bývalý premiér zveřejnil pouhých sedm sekund z mnohem delší televizní diskuse o právech stejnopohlavních párů a připojil k nim ostrý komentář. Jeho slova nezůstala bez povšimnutí a znovu otevřela otázku, zda lze podobným způsobem prezentovat názory druhých, aniž by se ztratila podstatná část původního kontextu. Paroubek přitom rozhodně není nováčkem v podobných slovních přestřelkách.
Pouhých 7 sekund vyvolalo velkou kritiku
Jiří Paroubek se rozhodl vrátit k debatě o právech stejnopohlavních párů, která se uskutečnila už v červnu 2026 na ČT24. Její součástí byla též herečka Aňa Geislerová, která dlouhodobě podporuje iniciativu Jsme fér. Na svém Facebooku ovšem bývalý premiér zveřejnil pouze sedmivteřinový úryvek z téměř půlhodinového pořadu. A způsob, jakým s nahrávkou naložil, vyvolal otázky, zda krátká ukázka dostatečně vystihuje původní diskusi.
Geislerová v debatě obhajovala rozšíření práv stejnopohlavních dvojic. Svůj názor vysvětlovala také historickým vývojem postavení žen. „Všechno se nevyhnutelně mění a vyvíjí. Jako opravdu před, já nevím, šedesáti lety, my ženy jsme nemohly volit, řídit auto, vzít do ruky skalpel a teď můžeme. To je prostě vývoj,“ uvedla herečka.
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Paroubek reagoval velmi nevybíravě. „Hloupost, nevzdělanost, ideologická předpojatost,“ napsal a následně označil Geislerovou za ukázku úrovně části české herecké elity. Přidal také další ostrý vzkaz: „Neberme vážně tyhle lidi, kteří si myslí, že ženy u nás před 60 lety stály jen u plotny. Na to, aby byli naším morálním a intelektuálním majákem, prostě nemají.“
Ostrá vyjádření nejsou u Paroubka žádnou novinkou
Bývalý předseda ČSSD má za sebou dlouhou politickou kariéru, během níž se několikrát postaral o pořádný rozruch. Výrazně se zapsal například svým vystoupením po sněmovních volbách v roce 2006. Tehdy odmítal přijmout volební porážku a výsledek přirovnal k únoru 1948. Jeho slova o hrozící „modré totalitě“ vyvolala značnou kritiku. O dva roky později zase urazil voliče, kteří nehlasovali pro sociální demokracii. „Jenom politicky naprosto stupidní člověk by volil proti ČSSD,“ prohlásil. Za výrok se následně veřejně omluvil, jak uvedlo TN.
Pozornost médií přitahovaly také jeho osobní spory. V roce 2014 například Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodl, že se musí omluvit Jiřímu Ovčáčkovi, kterého v minulosti označil za „nechutného podrazáka“ a „prolhaného hlupáka“. Součástí rozhodnutí bylo také odškodnění ve výši 50 tisíc korun. On sám vedl například spor s televizí Barrandov kvůli vyjádřením Jaromíra Soukupa. Nejvyšší soud v roce 2022 rozhodl, že některá tvrzení o Paroubkovi neměla pravdivý základ a televize se za ně měla omluvit. U jiných výroků naopak soud uznal, že šlo o přípustnou kritiku veřejně činného politika.
Zeptali jsme se vás
Rozhodli jsme se zjistit, jak se na celou kauzu díváte vy, čtenáři In-Lifestyle. Oslovili jsme 320 lidí z naší e-mailové databáze, přičemž zpět se nám vrátilo 72 odpovědí. Z nich 46 zaslaly ženy a 26 muži. Výsledky ukázaly, že 68 % respondentů se postavilo na stranu Ani Geislerové a Paroubkovu kritiku považují za nemístnou. Dalších 21 % se domnívá, že Paroubek měl právo na svůj názor, nesouhlasí však nutně s formou jeho kritiky. Zbývajících 11 % se přiklonilo k Paroubkově pohledu a jeho reakci považovalo za oprávněnou. Z doručených odpovědí nás zaujalo také několik slovních komentářů. Vybrali jsme z nich následující tři:
„Vytrhnout pár vteřin z kontextu a následně na někom postavit tak ostrou kritiku mi přijde nefér. Pokud chce Jiří Paroubek něco komentovat, měl by zveřejnit celé vyjádření, ne jen tu část, která se mu hodí.“ – Ondřej P.
„Aňa Geislerová má názory, které úplně každému nesednou, to si zase nezastírejme. Na druhou stranu způsob, jakým na ni Paroubek zaútočil, mi připadá zbytečně útočný a nedůstojný.“ – Barbora V.
„A co řekl špatného, to si opravdu někdo myslí, že před šedesáti lety tu ženy nemohly volit? Tak snad když už něco v televizi říkám, tak aspoň ať to má smysl.“ – Zuzana G.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Jiří Paroubek sdílel 7 sekund z rozhovoru s Aňou Geislerovou: Herečku označil za hloupou a nevzdělanou byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.