Stačí ji otočit. Na spodku podstavce se skrývá plastický růžový trojúhelník s nápisem Royal Dux Bohemia, vtlačené číslo a někdy i rytá signatura modeléra. Teprve z toho se dá vyčíst, jestli jde o meziválečný kus, nebo o pozdější sériovou produkci. Antik Praha nabízí artdecovou Dívku s kloboukem, signovanou Schaff, model 3493, datovanou do let 1918 až 1938 a bez jediného oťuku, za 14 500 Kč. Sousední položky v téže nabídce stojí 16 000 a 17 500 Kč. Na aukcích ale tytéž náměty končí výrazně níž a podobně vyhlížející soška z pozdějších let se prodá i za pár stovek. Klobouk, šaty i póza upoutají oko. O ceně však rozhoduje dno.
Odvážné dámy z Duchcova: proč art deco dráždilo konzervativce
Duchcovská továrna vznikla roku 1853. Eduard Eichler ji koupil a v roce 1860 založil firmu E. Eichler Thonwaren-Fabrik. Kolem roku 1904 v ní podle databáze Porcelain Marks & More pracovalo asi 400 lidí, později 500. Podnik měl pět kulatých pecí, sedmnáct muflových a vlastní energetické zázemí. Obchodní zastoupení sídlila v Berlíně, Vídni, Londýně, Paříži i Madridu a zboží putovalo do Ruska a Severní Ameriky. Figurka z Duchcova tak mohla skončit v salonu v Hamburku stejně snadno jako v bytě na Vinohradech.
Ve 20. a 30. letech se modelárna naplno přiklonila k art decu. Klíčovou postavou byla Elly Strobach Königová, kterou firma Český porcelán uvádí jako autorku „figurek tančících dívek, pózujících ženských aktů či baculatých dětí“. Regionální muzeum v Teplicích eviduje její Dívku s kloboukem z let 1925 až 1938. Má 26 centimetrů, dekor SAXE a na spodku signaturu König s číslem 152. Záznam je k nahlédnutí v databázi
Brána ke sbírkám Ústeckého kraje.
Proč takové dámy budily rozpaky, vysvětluje dobový kontext. Art deco oslavovalo modernu, luxus a městské sebevědomí. Londýnské Victoria and Albert Museum spojuje tuto estetiku s kratšími siluetami, sportovním oblečením a ženou, která se pohybuje volně. Historická společnost v New Yorku zase připomíná, jak starší generace a konzervativní občané nesli nelibě styl takzvaných flapperek. Duchcovské figurky převedly tenhle obraz do porcelánu. Taneční pózy, vystavené ženské tělo a sebevědomý pohled zpod krempy klobouku musely v měšťanské vitríně působit troufale. Podle nás právě tahle provokativnost dělá z dnešních kusů dokument doby, ne pouhou ozdobu.
Do stejného proudu patřil i Gerhard Schliepstein, jeden z nejvýraznějších sochařů artdecového porcelánu. Jeho protáhlé, stylizované postavy vznikaly v letech 1925 až 1933 pro Rosenthal, berlínskou KPM nebo Míšeň. Kdo jeho rukopis zná, pozná i dobovou příbuznost s duchcovskými modely: štíhlé linie, zjednodušené tvary a důraz na gesto.
Kolik stojí Dívka s kloboukem: od stokorun po 17 500 Kč
Pod názvem Dívka s kloboukem se skrývá celá rodina příbuzných figurek a bust. Rozpětí cen je proto mimořádně široké. Přehled realizací a nabídek, které jsme dohledali:
Kus Kde Cena Art deco dívka s kloboukem, Schaff, model 3493, bez poškození Antik Praha, nabídka 14 500 Kč Příbuzné artdecové figurky Antik Praha, nabídka 16 000 až 17 500 Kč Modro-zlatě dekorovaná Dívka s kloboukem Antik Praha, nabídka 9 900 Kč Dívka v kloboučku, Elly Strobach, model 3615, kobalt, zlacení aukce Starožitnosti pod Kinskou, září 2024 4 700 Kč Dáma v klobouku, vývozní značka Made in Czechoslovakia aukce Starožitnosti Richard Srnec, únor 2026 2 000 Kč Stará Dívka s kloboukem, 23 cm, chybí kus glazury Sbazar, inzerát 1 999 Kč Dívka s kloboukem a růžemi, Fuksová, 1970 až 1992 Aukro, prodáno prosinec 2025 1 149 Kč Dáma v klobouku aukce Galerie Goltzova tvrz, březen 2024 400 Kč
Tabulka ukazuje dvě věci. Zaprvé: maloobchodní cenovka v antiku zahrnuje marži, garanci a odborné určení, takže soukromý prodejce ji jen zřídka dostane celou. Kdo prodává sám, měl by se orientovat podle aukčních výsledků, které archivuje Livebid. Zadruhé: kobalt a zlacení dodávají figurce lesk, jenže strobachovská dívka v kobaltu se vydražila za 4 700 Kč, kdežto nepoškozená Schaffova soška v antiku stojí trojnásobek. Barva tedy přitahuje pozornost, výslednou částku ale určuje kombinace autora, modelu, datace a zachovalosti.
Růžový trojúhelník s písmenem E: co prozradí dno sošky
Tradiční duchcovská značka je doložená zhruba od roku 1900. Tvoří ji trojúhelník z růžové hmoty nalepený na spodek, nápis Royal Dux Bohemia a uprostřed písmeno E nebo motiv žaludu. Písmeno odkazuje k Eichlerovi a žalud k německému slovu Eichel. Jde o hravou šifru zakladatele, kterou firma používá přes sto let.
Samotný trojúhelník ale stáří neurčí. Přehled značek The Old Stuff řadí variantu s písmenem E do let 1912 až 1951, tedy hluboko do poválečného období. Pozdější verze nesou místo E písmena D nebo M. Nápis Made in Czechoslovakia ukazuje na roky 1918 až 1938, kdežto Hand Painted Made in Czechoslovakia už spadá do éry 1970 až 1992. Právě tahle drobná slova na spodku oddělují meziválečnou dámu od socialistické produkce. V 50. letech byl totiž Duchcov jediným výrobcem dekorativního figurálního porcelánu v republice a sošek z té doby kolují tisíce.
Při prohlídce se vyplatí postupovat systematicky:
Značka: růžový trojúhelník, písmeno uvnitř, nápis země původu. Čísla: vtlačená či vrytá modelová čísla (například 3493, 3615 nebo 152). Rok výroby z nich automaticky nevyplývá. Signatura: rytý podpis modeléra, typicky König, Schaff nebo Fuksová. Malířské značky: drobné ručně malované symboly a čísla dekoru. Styl: odpovídá modelace, účes a střih oděvu deklarovanému období? Stav: glazura, zlacení, prsty, okraj klobouku, podstavec.
Jak pečlivě tyhle údaje sledují velké aukční domy, dokládá Christie’s. U páru figurek podle modelů Elly Strobach popisuje aplikované i tištěné tovární značky, vryté signatury, vtlačená čísla 3373/2 a 3341/14 a poznamenává, že červená čepice prošla restaurováním. Kanadská aukční síň Waddington’s zase prodala Schaffovu skupinu Dívka s barzoji z doby kolem roku 1930 s vtlačeným číslem 3204/4 za částku odpovídající zhruba osmi tisícům korun.
Oťuk, krakeláž a kopie Moriyama: co srazí cenu
Starožitnictví u nejdražších kusů zdůrazňují formulaci „I. jakost, bez poškození“. Důvod je prostý: ulomený prst nebo odštípnutá krempa promění sběratelský exponát v dekoraci. Dívka ze Sbazaru, které na nožce chybí kus glazury, se nabízí za 1 999 Kč, tedy za zlomek ceny nepoškozeného protějšku. Kanadský konzervátorský institut CCI upozorňuje, že slepený keramický předmět zůstává vždy křehčí než celý a že amatérská oprava dokáže porcelán nevratně znehodnotit. Sekundové lepidlo proto nechte v šuplíku.
Jemná síťka prasklinek v glazuře, tedy krakeláž, může naopak svědčit o věku. Restaurátoři z Victoria and Albert Museum ovšem varují, že trhlinkami pronikají voda a nečistota. Zašedlá, hluboká nebo stále se šířící prasklina už představuje vadu a zájemce ji zohlední podle toho, jak je vidět.
Před prodejem zbytečně nemanipulujte se soškou a nikdy ji nezvedejte za ruku či okraj klobouku. Prach stačí setřít měkkým štětcem. Myčka, abrazivní prášky ani dlouhé namáčení ve vaně k péči o porcelán nepatří. Britská asociace obchodníků se starožitnostmi BADA doporučuje uchovávat porcelán ve vitríně s odstupem mezi jednotlivými kusy.
Opatrnost se vyplatí i při nákupu. Antik Praha upozorňuje na japonské kopie značky Moriyama, které napodobují duchcovské figury. Odlišují se značením, tvarem podstavce a celkovou kvalitou malby. Pokud trojúhelník působí jako nalepený dodatečně nebo jeho barva nesedí, je namístě zbystřit.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková