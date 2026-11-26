Je tomu tři roky, co spatřila světlo světa malá Viktorka, vytoužená holčička, která se narodila rodičům Lence a Pavlovi z Třebíče. Pár se dlouhé roky snažil o miminko, pomohlo až umělé oplodnění. Rodiče se tak těšili na dlouho očekávané miminko.
Viktorka z Třebíče trpí vzácnou nemocí. Rodičům by na cesty do nemocnice pomohlo nové auto
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...