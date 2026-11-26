Vetřelec se plíží po větvi šedesát metrů nad zemí brunejského pralesa. Malá dělnice
Colobopsis explodens mu skočí naproti, zakousne se mu do tykadla, nadzvedne zadeček a prudce stáhne jeho svaly, až jí praskne tělní stěna. Na hlavu a nohy soupeře vystříkne jasně žlutá hmota. Dělnice během několika minut zemře a útočník zůstane přilepený k její mrtvole. Takto vypadá autothysis, sebeobětující „výbuch“ těla, který vědci zdokumentovali u jednoho z nejpodivuhodnějších obránců hmyzí říše. Výzkum z let 2019 až 2024 navíc přepsal představu o tom, čím vlastně mravenčí kamikadze vítězí. Rozhodující roli v něm hraje rychle tuhnoucí lepidlo, které v sobě dělnice nosí. Explodující mravenec z Bornea: anatomie sebevražedního útoku
Druh formálně popsali Alice Laciny, Herbert Zettel a jejich kolegové v dubnu 2018 v časopise
ZooKeys. Terénní práce probíhala v letech 2014 až 2016 během pěti zhruba měsíčních výprav do nížinného dipterokarpového lesa u výzkumné stanice Kuala Belalong v brunejském okrese Temburong. Badatelé mravenci přezdívali „yellow goo“, tedy žlutý sliz, podle barvy sekretu, který vypouští. Za modelový druh pro studium explodujících mravenců ze skupiny Colobopsis cylindrica si ho vybrali proto, že byl v okolí stanice hojný a k pokročilé autothysi sahal často.
Celá zbraň se skrývá v kusadlových žlázách. U menších dělnic jsou jejich zásobníky mimořádně zvětšené a táhnou se téměř celým tělem. Zadeček tak slouží jako nádrž plná lepkavé směsi. Když mravenec svaly zadečku prudce stáhne, povrchová kutikula, odborně integument, nápor nevydrží a obsah žláz se vyřine ven. Zranění je pro samotnou dělnici vždy smrtelné.
Zdokumentovaná bilance zní drsně. V sérii 38 konfrontací, které tým popsal v roce 2020, provedla autothysi většina testovaných dělnic. Všechny „vybuchlé“ zahynuly do pěti minut. A žádný zasažený protivník se během dvanáctihodinového sledování neodlepil.
Žlutý sliz místo smrtící dávky: co prozradily laboratorní pokusy
Populární texty mluvily o toxinu v zadečku. Chemici z Vídně se proto podívali, co přesně dělnice nosí v sobě. Analýza publikovaná v roce 2019 v časopise
Molecules identifikovala či předběžně určila 45 těkavých organických sloučenin. Najdeme mezi nimi alkany, karboxylové kyseliny nebo 2-heptanon, převahu však mají fenolické látky. Dominuje floroglucinol spolu s monoacetylfloroglucinolem (zkráceně MAPG), noreugeninem a diacetylfloroglucinolem. Sekret je navíc kyselý, jeho pH se pohybuje mezi 3 a 3,5, což zhruba odpovídá octu.
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Zlom přinesla studie Hoenigsbergera a kolegů v
Myrmecological News z října 2020. Vědci změřili koncentraci MAPG na zhruba 396 miligramů na litr a noreugeninu na 106 miligramů na litr. Obě látky dohromady tvořily asi 7,5 procenta čerstvého sekretu. Pak přišly pokusy na živém hmyzu. Izolovaný sekret ani samotné hlavní složky nezabily během dvanácti hodin cvrčky domácí ani mravence druhu Atta sexdens.
Stejně výmluvné byly souboje s příbuznými druhy. Z 31 zasažených protivníků ze skupiny
C. cylindrica zemřeli do pěti minut jen čtyři. Ostatní po dvanácti hodinách stále reagovali na dotyk, jenže se nemohli pořádně hýbat. U většího a dravého mravence krejčíka smaragdového ( Oecophylla smaragdina) zahynulo pět ze sedmi soupeřů, kontrolní střety s jinými mravenci však dopadly stejně, takže smrt nelze připsat výhradně žlutému slizu.
Z experimentů vyplývá jasný obraz. Směs dráždí a v některých situacích může škodit, za jejím úspěchem ale stojí hlavně lepivost. Po vystříknutí je sekret jen mírně viskózní, brzy ztuhne a nevratně spojí mrtvou dělnici s útočníkem. Slepená kusadla, končetiny nebo hlava znamenají konec boje. V korunách stromů může takový nešťastník spadnout na lesní půdu, případně ho zlikvidují další obránci z kolonie.
Antimikrobiální lepidlo: MAPG brzdí bakterie i plísně
Fenolické látky nebudou v sekretu jen tak. Stejná studie z roku 2020 testovala, jak sekret působí na mikroorganismy. MAPG výrazně zpomaloval růst bakterie
Escherichia coli, půdní bakterie Bacillus velezensis i vláknité houby Trichoderma guizhouense. Noreugenin naopak žádný antimikrobiální účinek neprojevil.
Vědci z toho vyvozují, že žlutá hmota může plnit dvojí úlohu: v souboji lepí a zároveň pomáhá kolonii držet na uzdě patogeny, kterých se ve vlhkém tropickém lese vyskytuje nepřeberné množství. Příbuzné sloučeniny jako diacetylfloroglucinol jsou známé i z biologické ochrany rostlin proti chorobám. U mravenčího sekretu však zatím zůstává jen u hypotéz a laboratorních měření, žádný lék ani přípravek na ochranu plodin z něj nevzešel. Potenciál pro další výzkum je ovšem zřejmý.
Proč se dělnice obětuje: evoluční počty superorganismu
Smysl sebevraždy dává jen pohled na kolonii jako celek. Kolonie
C. explodens čítá tisíce jedinců, může mít více královen a sídlí vysoko v korunách. Hlavní část zkoumaného společenství obývala šedesátimetrový strom Shorea johorensis, hnízda se nacházela ve výškách 35 až 60 metrů a celé teritorium zabíralo přinejmenším 2 500 metrů čtverečních korun. To odpovídá ploše asi třetiny fotbalového hřiště.
Explodují výhradně malé dělnice. Ty jsou sterilní a v koloniích výrazně převažují. Velké dělnice jsou vzácné, hnízdo opouštějí jen výjimečně a brání ho docela jinak: jejich zploštělé hlavy připomínají štít a slouží jako zátky do vstupních otvorů. Jedna kasta tedy útočníka zalepí, druhá mu zatarasí dveře.
Biologové tuto logiku vysvětlují příbuzenským výběrem. Sterilní dělnice sama potomky mít nebude, její geny však nesou sestry a královny. Přehled sebedestruktivních obran od Shortera a Rueppella z roku 2012 ukazuje, že takové chování se v evoluci udrží, pokud zvyšuje reprodukční úspěch příbuzných členů kolonie. Kolik explozí kolonie v přírodě ročně „spotřebuje“, zatím nikdo nespočítal. Ztráta jednotlivých dělnic však podle nás pro velké společenství představuje přijatelnou cenu za zastavení nebezpečného vetřelce.
Sebeobětování mezi sociálním hmyzem úplně ojedinělé není. Včely medonosné a některé vosy přicházejí po bodnutí o žihadlo, mšice
Nipponaphis monzeni vlastními tělními tekutinami záplatují poškozenou hálku a mravenci Forelius pusillus zůstávají večer venku, aby zvenčí uzavřeli vchod do hnízda. Skutečné roztržení vlastního těla ale zná jen hrstka mravenců a termitů. Mezi obranami sociálního hmyzu proto autothysis patří k těm nejkrajnějším. Termiti s modrými batůžky a mravenci s kyselinou mravenčí
Nejbližší obdobu najdeme u amazonského termita
Neocapritermes taracua. Obětují se tam stárnoucí dělníci, kteří na těle nosí modré váčky s enzymem lakázou BP76. Při prasknutí těla se enzym smíchá s hydrochinony a vznikne lepkavá kapalina bohatá na toxické benzochinony. Strukturu tohoto mimořádně stabilního enzymu popsala v roce 2024 v časopise Structure skupina kolem Jany Škerlové; na výzkumu termití obrany se dlouhodobě podílí pražský Ústav organické chemie a biochemie. Termit tedy spoléhá na dvousložkovou chemickou reakci, která startuje teprve v okamžiku oběti. Mravenec C. explodens nosí hotovou žlázovou směs a vsází hlavně na její lepivost.
Velký rozdíl dělí explodujícího mravence i od tuzemských mravenců rodu
Formica. Ti přišli o funkční žihadlo a kyselinu mravenčí stříkají otvorem na konci zadečku zvaným acidopor. Útok zvládnou opakovaně a přežijí ho. Dělnice z Bornea zaplatí za jediný zásah vlastním životem.
V Česku ani jinde v Evropě se explodující mravenci nevyskytují. Exotické druhy mravenců se sice do Evropy dostávají spolu s rostlinami a usazují se ve sklenících a vytápěných budovách, jak ukazuje dánská studie, která zaznamenala třicet zavlečených druhů. Pro
C. explodens ale žádný evropský záznam neexistuje a druh vázaný na koruny tropického deštného lesa by v našich podmínkách venku nepřežil. Pro člověka není znám jako nebezpečný, kontakt s kyselým sekretem by však nejspíš kůži podráždil.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková