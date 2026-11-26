Dne 24. srpna 2011 rozsvítili v tokijském akváriu Sea Life Park nádrž, jakou do té doby žádné veřejné akvárium nenabídlo. Plavaly v ní ledařky skvrněné (
Chionodraco rastrospinosus). Vylovila je japonská krilová loď v Antarktidě, do chilského Punta Arenas putovaly po moři a odtud letecky do Japonska. Pracovníci akvária popsali jejich krev jako průsvitnou „jako čistá voda“. Při pitvě uhynulého kusu našli bílé svaly, bílá játra i bílé žábry. Ledařka totiž patří do čeledi ledařkovitých, jediné známé skupiny obratlovců, jejíž dospělci se obejdou bez hemoglobinu i bez funkčních červených krvinek. Evoluce tu vyřadila mechanismus, který se u páteřních živočichů pokládá za téměř nepostradatelný, a ryba přesto přežila. Vysvětlení skrývá chlad, srdce a kus genetické historie. Ledařka skvrněná a její čeleď: obratlovci, kteří ztratili červenou barvu
U člověka i u kapra roznáší kyslík hemoglobin, bílkovina obsahující železo a červený hem, uložená v červených krvinkách. Podle učebnice
OpenStax Anatomy and Physiology naváže každá jeho molekula čtyři molekuly kyslíku a dopraví je z dýchacích orgánů do tkání. Když hemoglobinu ubude, tkáně strádají. Lékaři tomu říkají anémie.
Ledařkovití se bez tohoto přenašeče obejdou úplně. Čeleď Channichthyidae zahrnuje 16 druhů a patnácti z nich chybí gen pro dospělý beta-globin. Z alfa-globinového genu zbyl jen krátký zlomek. Ledařka skvrněná je tedy jedním zástupcem celé skupiny, ve které chybějící hemoglobin představuje společný rys, a ne ojedinělý výstřelek jednoho druhu.
Sama ryba působí nenápadně. Dorůstá maximálně 52 centimetrů, žije u dna i ve volné vodě v hloubkách do 1 000 metrů, nejčastěji mezi 200 a 400 metry. Podle databáze
FishBase obývá Jižní oceán od Jižních Orknejí přes Jižní Shetlandy k Antarktickému poloostrovu. Určovací příručka komise CCAMLR uvádí jako poznávací znaky dozadu mířící trn na rypci, tmavé plochy kolem oka, příčné pruhování a světlé kruhovité skvrny za prsní ploutví. Dospělci loví hlavně ryby a kril. Kyslík rozpuštěný v plazmě: život s desetinou běžné kapacity
Bez hemoglobinu putuje kyslík ledařkou jen ve volně rozpuštěné podobě, přímo v krevní plazmě. Taková krev pojme méně než desetinu kyslíku, který unese krev červenokrevných ryb. Ve většině vod by podobný deficit znamenal rychlý kolaps.
Antarktické moře však hraje ledařce do karet. Studená voda rozpouští kyslík víc než teplá, takže ho ryba má kolem sebe v hojnosti. Nízká teplota současně brzdí metabolismus a tkáně spotřebují méně. Tokijští chovatelé otevřeně uvádějí, že vysoká koncentrace kyslíku v antarktických vodách ledařkovitým zřejmě umožňuje žít bez hemoglobinu.
K tomu přistupuje další trik. Kyslík podle tokijského akvária přijímají nejen žábry, ale také povrch těla. Většina ledařkovitých nemá šupiny, s výjimkou postranních čar. Kůže tak zřejmě k zásobování přispívá, přestože hlavní práci dál odvádějí žábry. A protože v krvi neplavou miliony krvinek, je řidší. Srdce ji protlačí cévami s menší námahou.
VIDEO Trojnásobná srdeční komora a cévy jako dálnice
Rozpuštěný kyslík by nestačil, kdyby ryba neposílala tělem obrovské množství krve. Odborný článek o antarktických ledařkách v databázi
PubMed Central popisuje zásadní přestavbu oběhu. Srdeční komora ledařkovitých je přibližně třikrát větší než u podobně velkých červenokrevných příbuzných z antarktických nototenií. Objem krve je vyšší a cévní řečiště rozšířené. Kde jiné ryby spoléhají na chemického přenašeče, sázejí ledařky na hrubou hydrauliku.
Vznik celé zvláštnosti kladou vědci zhruba 8,5 milionu let do minulosti. Tehdy se předkové ledařkovitých oddělovali od červenokrevných příbuzných a o geny pro hemoglobin přišli při genetické deleci. Proč se mutace v populaci udržela a zda vůbec přinášela nějakou výhodu, zůstává předmětem debat. Doložené je jen to, že ryby ztrátu přečkaly díky dodatečným kompenzacím a že chladné, stabilní prostředí jim na ně dalo čas.
Srovnání s bezobratlými ukazuje, jak radikální je to řešení:
Živočich Přenašeč kyslíku Barva krve či hemolymfy Většina obratlovců hemoglobin v červených krvinkách červená Měkkýši, členovci hemocyanin s mědí, rozpuštěný v hemolymfě po okysličení modrá Ledařkovití žádný, kyslík volně rozpuštěný v plazmě průsvitná až opalizující bílá
Hlemýžď nebo chobotnice si hemoglobin nahradili jiným pigmentem. Ledařka žádnou náhradu nemá. Podle nás právě v tom spočívá skutečná pozoruhodnost tohoto tvora: přežití nestojí na jediném zázračném orgánu, drží ho pohromadě souhra chladné vody, nízké spotřeby, mohutného srdce a široké cévní sítě. Kdyby kterýkoli dílek vypadl, soustava by se zhroutila.
Tokijské prvenství: snůška v lednu, larvy po 114 dnech
Tokijský Sea Life Park neskončil u výstavy. Dne 12. ledna 2013 nakladly ledařky ve výstavní nádrži jikry a 7. května se začaly líhnout první larvy. Při teplotě 2 až 3 °C trvalo nejkratší líhnutí 114 dní. Do 20. května se v nádrži pohybovalo asi dvacet larev dlouhých 21 až 23 milimetrů a tři z nich akvárium od 23. května ukazovalo návštěvníkům. Chovatelé si všimli, že mláďata mají od prvního dne velkou tlamu i zuby. Podle
oficiálního oznámení akvária šlo o první rozmnožení tohoto druhu v lidské péči na světě. Tehdy se park prezentoval jako jediné akvárium planety, kde lze ledařkovité z antarktických vod spatřit.
Obě prvenství, výstavu z roku 2011 i tření a líhnutí z roku 2013, si instituce dodnes uvádí ve své oficiální historii. Současná situace je méně přehledná. Na přehledu polárních expozic, který park zveřejnil v roce 2019, figuruje 69 ryb z 15 druhů, ledařka skvrněná mezi nimi chybí. Od jara 2026 navíc akvárium postupně ruší a přestavuje expozice kvůli rozsáhlé obnově plánované na rok 2028. Stránka s těmito změnami byla naposledy aktualizována 3. listopadu 2026. Že by tu ledařka v současnosti plavala živá, veřejné materiály nepotvrzují. S ledařkou je tak Tokio spjato spíš historicky.
Záznam o chovu tohoto druhu v českých ani evropských zoologických zahradách jsme nedohledali. Česká vědecká stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse sice leží u Antarktického poloostrova, tedy v širší oblasti, kde ledařka žije. Výzkum, který od roku 2007 sezónně vede Masarykova univerzita, se ale soustředí na klima, ledovce, permafrost a vodní systémy, ze živočichů na ptáky a savce. Ryby v jeho hledáčku nejsou.
Citlivá na teplo, zranitelná v krilových sítích
Mezinárodní svaz ochrany přírody ledařku skvrněnou dosud nehodnotil, status zní „nevyhodnocený“ (Not Evaluated). Varovné signály přesto existují. Studie vedlejších úlovků z krilového rybolovu u Jižních Orknejí zaznamenala v sezoně 2022/23 tři jedince o celkové hmotnosti 764 gramů a druhu přidělila rybářskou zranitelnost 51 ze 100 bodů, tedy středně vysokou až vysokou. Rybolov krilu se ledařky dotýká dvojím způsobem: zachycuje ji v sítích a zároveň odčerpává část její potravy.
Vážnější hrozbu může představovat oteplování. Výzkum teplotní tolerance antarktických ryb zjistil, že bělokrevné ledařky včetně ledařky skvrněné snášejí nižší maximální teplotu než jejich červenokrevní příbuzní. Systém postavený na studené vodě bohaté na kyslík má jasnou slabinu: s každou desetinou stupně navíc ubývá rozpuštěného kyslíku a roste spotřeba. Vědci proto ledařky označují za možné citlivé indikátory klimatické změny.
Pro medicínu nabízí ledařka spíš model než recept. Přehledová studie o rybích evolučních mutantech řadí ledařkovité mezi cenné modely pro anémie, poruchy hemoglobinu a talasemie. Pochopit, jak tělo funguje s extrémně nízkou kapacitou přenosu kyslíku, může podle autorů napovědět alternativní cesty léčby lidských chudokrevností. O umělé krvi z ledařky zatím řeč nepadá.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková