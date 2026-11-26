Brambory vypěstované v napodobenině měsíční půdy mohou změnit plány na budoucí základny NASA. Američtí vědci dokázali, že při správném složení substrátu rostou téměř stejně dobře jako na Zemi. Klíčem se stal překvapivě obyčejný kompost.
Brambory na Měsíci? Vědci přišli na způsob, jak je pěstovat
Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...