Designová zástěna skryla kontejnery. Šumperk cílí na příjemnější vzhled ulic
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Designová zástěna skryla kontejnery. Šumperk cílí na příjemnější vzhled ulicZdroj: Město Šumperk
Článek byl publikován 26.11.2026 07:56
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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