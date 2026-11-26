Město Hradec Králové má dvě nabídky na koupi bývalé ubytovny hradecké fakultní nemocnice v ulici Jana Masaryka na Moravském Předměstí. Oba zájemci splnili finanční podmínku, kdy město žádalo nejméně 141 milionů korun. Záměrem investorů je ubytovnu přestavět na bydlení pro seniory s příslušnými službami. Zda město ubytovnu prodá nebo zvolí jiný postup, budou ještě řešit strany nové radniční trojkoalice vzniklé po říjnových volbách. ČTK to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Jména zájemců nekomentovala.
O prodeji chátrající panelákové ubytovny měli v úterý jednat radní města, ale bod nakonec z programu stáhli. "V rámci koalice ještě diskutujeme další pokračování projektu. Věřím, že v projektu (prodeje) budeme pokračovat," uvedla primátorka. Na přestavbu objektu za stamiliony korun nebude mít město podle ní v nejbližších letech peníze. Část peněz z prodeje ubytovny by město podle primátorky mohlo využít na odkup státních pozemků pod městským kongresovým centrem Aldis.
Postoj k ubytovně řeší koaliční sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL, které mělo ve svém volebním programu přestavbu ubytovny na startovací byty. "V počátku příprav jsme úplně pro prodej nebyli. Je to záležitost programového prohlášení a i nových podkladů, s kterými se po výběrovém řízení teď seznamujeme," řekla ČTK náměstkyně primátorky Martina Erbsová (Zelení). Koalice Pirátů a Starostů podle náměstka primátorky Kamila Kubici (Piráti) s prodejem ubytovny souhlasí.
Ve věci by podle primátorky mělo být jasno do příštího zasedání rady města 8. prosince, kdy chce koalice projednat své programové prohlášení. Jeho součástí má být i budoucnost ubytovny.
Město objekt se 177 pokoji získalo po letech vyjednávání od státu v roce 2024. Chtělo zabránit tomu, aby se stal ubytovnou například pro zahraniční dělníky.
Objektu se město nyní pokouší zbavit na druhý pokus. Loni vypsaný první tendr byl na dlouhodobý pronájem na 50 let, za což město od investora žádalo takzvaný stavební plat nejméně 141 milionů korun. Nikdo se ale do řízení nepřihlásil. Nezájem investorů město přičetlo tomu, že při prodeji práva stavby bylo pro ně obtížné získat bankovní úvěr. Letos proto radnice zvolila formu prodeje s podmínkou vytvořit ubytování pro seniory.
Hodnota přestavby by měla být podle odhadu města ve stovkách milionů korun. Investor zřejmě bude muset předělat dispozice pokojů, ze 177 pokojů má jen 89 vlastní sociální zařízení.
V osmipatrové ubytovně z roku 1984 dříve bydlelo několik stovek zdravotních sester a lékařů. Za ubytovnu, kterou tvoří dva bytové bloky a v suterénu má 12 garáží, město dalo státu své pozemky a doplatilo 1,5 milionu korun.
Nyní je ubytovna prázdná. Po únoru 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, část objektu sloužila k bydlení uprchlíků z Ukrajiny.