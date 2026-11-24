Když si dnes běžný uživatel pořídí nový počítač s Windows 11, jednou z prvních věcí, které udělá, bývá instalace sady „nezbytných“ utilit. CCleaner na čištění disku, Ditto nebo jiný správce schránky, Greenshot či ShareX na pořizování snímků obrazovky nebo TeamViewer pro případ, že bude potřeba pomoci rodičům na dálku. Microsoft ale postupně, často téměř bez povšimnutí, zabudoval do systému alternativy ke všem těmto nástrojům. Některé funkce přidal už v roce 2017, jiné postupně zdokonaloval v letech 2022 až 2024. Výsledek? Řada aplikací, které si uživatelé zvykli instalovat hned po prvním spuštění počítače, dnes pouze nabízí funkce, které Windows 11 zvládá sám.
Čistič disku: Storage Sense místo CCleaneru
Automatické uvolňování místa na disku Microsoft poprvé představil v lednu 2017 v rámci testovací verze Windows 10 pro členy programu Insider. Od té doby se funkce Storage Sense výrazně rozvinula. Pro běžné uživatele dnes představuje plnohodnotnou alternativu k čističům typu CCleaner, pokud jde o odstraňování dočasných souborů a uvolňování místa na disku.
Stačí otevřít Nastavení → Systém → Úložiště → Storage Sense a nastavit, jak často se má automaticky vyprazdňovat Koš, odstraňovat dočasné soubory nebo převádět nepoužívané cloudové soubory na verze dostupné pouze online. Windows 11 navíc nabízí také ruční Doporučení k úklidu, která pomohou najít velké nebo dlouho nepoužívané soubory a navrhnou, které z nich lze odstranit.
Důležité detaily:
- Storage Sense ve výchozím nastavení nemaže obsah složky Stažené soubory ani soubory na OneDrivu, dokud tuto možnost sami nepovolíte.
- Soubory označené jako „Vždy ponechat na tomto zařízení“ jsou z automatické správy úložiště vyjmuté.
- Funkce se zaměřuje na systémový disk C:, takže ostatní disky je potřeba spravovat samostatně.
Pro běžné domácí i kancelářské použití to bohatě stačí. Kdo ale potřebuje pokročilejší správu registrů nebo důkladné čištění více disků, může stále využít specializovaný nástroj.
Schránka, snímky obrazovky a záznam obrazovky: tři klávesové zkratky místo tří programů
Win+V – touto klávesovou zkratkou otevřete historii schránky, která uchovává až 25 naposledy zkopírovaných položek. Funkce se objevila v říjnu 2018, kdy Microsoft do Windows 10 přidal cloudovou schránku. Jednotlivé položky lze připínat a synchronizovat mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému účtu Microsoft.
Oproti aplikaci Ditto má ale systémová schránka své limity: uchovává maximálně 25 položek, každá může mít nejvýše 4 MB a podporovány jsou pouze text, HTML a bitmapy. Ditto navíc ukládá obsah lokálně, bez nutnosti využívat cloud, a umožňuje přenášet položky schránky přes místní síť. Pokud jsou pro vás tyto funkce důležité, má smysl si ho ponechat.
Win+Shift+S spustí nástroj Výstřižky pro pořízení snímku obrazovky. Win+Shift+R zahájí záznam obrazovky. Oproti starším verzím Windows jde o výrazný posun. V prosinci 2022 začal Microsoft do nástroje Výstřižky přidávat možnost nahrávání videa. V průběhu roku 2023 přibyly také textové akce, které umožňují rozpoznávat text přímo ze snímků obrazovky (OCR), podpora mikrofonu a sjednocená lišta pro rychlé přepínání mezi pořizováním snímků a záznamem obrazovky.
Pokud potřebujete pořídit snímek obrazovky, zakroužkovat problém a poslat ho kolegovi, systémový nástroj dnes nabízí vše potřebné. ShareX ale stále vede v možnostech, jako je pořizování dlouhých snímků posouváním stránky, tvorba GIFů nebo automatické nahrávání na hostingové služby. Greenshot zase nabízí propracovanější editor, například pro rozmazávání a pixelizaci citlivých údajů. Kdo pravidelně vytváří dokumentaci nebo návody, má proto dobrý důvod tyto nástroje používat i nadále.
Vzdálená pomoc a propojení s telefonem: dva scénáře, které řeší systém
Když potřebujete například rodičům na dálku pomoci s nastavením tiskárny, nemusíte hned instalovat TeamViewer. Stačí použít aplikaci Quick Assist, kterou otevřete klávesovou zkratkou Ctrl+Win+Q. Vygenerujete šestimístný kód a druhá strana ho zadá na svém počítači. Aktuální verze nabízí sdílení obrazovky, možnost převzít její ovládání, chat, anotace i laserové ukazovátko.
Microsoft aplikaci začal v březnu 2022 distribuovat prostřednictvím Microsoft Storu a v průběhu roku 2023 ji více zviditelnil v nabídce Start. Přidal také jednodušší přepínání mezi jednotlivými režimy.
Kde už Quick Assist nestačí? Například při potřebě připojit se k počítači bez přítomnosti uživatele, přenášet soubory, vzdáleně restartovat zařízení, nahrávat relace nebo spravovat více monitorů. Právě v těchto situacích zůstává TeamViewer důležitým nástrojem, zejména pro IT oddělení a servisní techniky.
Podobný příběh má Propojení s telefonem (Phone Link). Od dubna 2023 podporuje také iPhony. U vybraných zařízení s Androidem navíc umožňuje přistupovat k souborům telefonu přímo z Průzkumníka souborů ve Windows 11, a to přes Wi-Fi. Soubory lze procházet, kopírovat, přesouvat i mazat. V nabídce Start se nově objevuje také tlačítko „Odeslat soubory“ pro Android i iPhone, jehož dostupnost Microsoft postupně rozšiřuje.
Pro základní práci se zprávami, hovory a fotografiemi z telefonu jde o praktickou alternativu k některým dříve používaným doprovodným aplikacím. Plnohodnotné zrcadlení obrazovky telefonu je ale stále dostupné pouze u vybraných modelů s Androidem a na podporovaných trzích.
Virtuální plochy a co z toho plyne
Poslední kategorií jsou nástroje pro organizaci práce. Win+Tab otevře zobrazení úloh (Task View), ve kterém můžete vytvářet a spravovat více virtuálních ploch. Jednu si můžete vyhradit pro práci, druhou pro osobní aktivity a třetí například pro konkrétní projekt. Funkce je dostupná už od Windows 10 a ve Windows 11 nabízí mimo jiné možnost nastavit každé ploše vlastní tapetu a oddělenou sadu otevřených oken.
Nejde sice o plnohodnotnou náhradu pokročilých nástrojů pro správu oken, ale většině uživatelů, kteří potřebují pouze přehledně oddělit jednotlivé činnosti, budou virtuální plochy stačit.
Kde třetí strany stále dávají smysl
Nejčastěji se dnes jako zbytečné ukazují utility, které pouze duplikují jednu konkrétní funkci Windows. Typickým příkladem je čištění dočasných souborů, pořizování základních snímků obrazovky nebo jednorázová vzdálená pomoc. Naopak nástroje nabízející pokročilejší pracovní postupy mají stále své místo. Patří mezi ně aplikace pro automatizaci, práci s rozšířenými formáty, bezobslužný vzdálený přístup nebo synchronizaci schránky přes místní síť.
Praktické pravidlo je jednoduché. Než příště otevřete prohlížeč a začnete hledat „best free utility for Windows“, zkuste nejdřív příslušnou klávesovou zkratku nebo se podívejte do nastavení systému. Je dost možné, že Windows 11 už požadovanou funkci nabízí, jen jste o ní dosud nevěděli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda