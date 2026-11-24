Google uvedl Android 17 pro podporované telefony Pixel 16. června 2026. Hned v první vlně přinesl plovoucí okna, záznam obrazovky se selfie kamerou v překryvném okně, rodičovské limity přímo v nastavení i rozšířený tmavý režim pro aplikace, které ho samy nenabízejí. V praxi to znamená, že čtveřice aplikací, po kterých uživatelé Androidu dlouhé roky sahali, už nemusí být tak potřebná jako dříve. Řeč je o nástrojích Floating Apps, XRecorder, Kidslox a DarQ. Nejsou škodlivé ani nebezpečné, ale pro běžné používání mohou být nově zbytečné, protože podobné funkce nabízí přímo operační systém. A právě v tom spočívá hlavní posun: Android 17 z nich dělá spíše volitelné nástroje pro náročnější uživatele než nezbytnou výbavu každého telefonu.
Plovoucí okna bez Floating Apps
Kdo chtěl na Androidu otevřít aplikaci v malém okně nad jinou aplikací, musel si dlouhá léta pomáhat nástrojem Floating Apps. Ten nabízí 53 plovoucích miniaplikací, vlastní widgety, možnost měnit velikost oken i plovoucí nabídku. Pro pokročilé uživatele tak zůstává zajímavou volbou. Většina lidí ale využívala především jednu funkci: možnost pracovat se dvěma aplikacemi současně.
Android 17 tento scénář řeší pomocí funkce Bubbles. Stačí dlouze podržet ikonu podporované aplikace a vybrat možnost „Bubble“. Aplikace se následně zobrazí v podobě plovoucí bubliny, kterou lze přesouvat po obrazovce. Současně může být aktivních až pět takových oken, která lze na větších zařízeních spravovat prostřednictvím lišty bublin.
Na podporovaných telefonech Pixel s Androidem 17 i na skládacích zařízeních je funkce dostupná přímo v systému. Pokud tedy potřebujete například odpovědět na zprávu, aniž byste museli zavřít přehrávané video, instalace další aplikace už nemusí být nutná.
Záznam obrazovky místo XRecorderu
XRecorder patří mezi nejstahovanější aplikace pro záznam obrazovky na Google Play. Nabízí překryv s obrazem z přední kamery, záznam interního zvuku i mikrofonu a vestavěný editor. Android 17 ho tedy ve všech ohledech nenahrazuje. Odstraňuje ale potřebu instalovat další aplikaci kvůli jednomu z nejčastějších scénářů: natáčení obrazovky s vlastním obličejem v rohu videa.
Nová funkce Screen Reactions přidává do systémového záznamu obrazovky přepínač „Show selfie camera“. Aktivuje se prostřednictvím rychlého nastavení a během záznamu celé obrazovky umožňuje zobrazit obraz z přední kamery v překryvném okně. Výsledek tak připomíná běžný záznam obrazovky s obličejem uživatele v rohu, aniž by bylo nutné instalovat další aplikaci.
Je však důležité upozornit, že při uvedení Androidu 17 byla tato funkce exkluzivní pro telefony Pixel. Na zařízeních jiných značek se proto může objevit později, případně v upravené podobě. Pokud ale na Pixelu natáčíte jen jednoduchá videa s komentářem, XRecorder už k tomu nutně potřebovat nebudete.
Rodičovská kontrola bez Kidsloxu
Rodiče si Kidslox instalovali mimo jiné proto, že samotný Android nenabízel všechny potřebné možnosti na jednom místě. Denní časové limity, blokování aplikací nebo noční režim vyžadovaly buď placenou aplikaci, nebo složitější nastavení prostřednictvím služby Family Link. Android 17 tuto situaci výrazně mění.
Přímo v nastavení telefonu dítěte nyní najdete rodičovskou kontrolu. Nabízí denní časové limity, plánovaný noční režim, omezení nebo úplné blokování konkrétních aplikací, filtry Google Play i propojení se službou Family Link. Po zadání PINu tak můžete nastavit základní pravidla bez nutnosti instalovat aplikaci třetí strany.
Kidslox ale úplně neztrácí své využití. Nabízí například sledování polohy dítěte, systém odměn za splněné úkoly, podrobnější přehled o aktivitách a vlastní možnosti blokování. Rodičům, kteří chtějí vědět, kde se jejich dítě nachází, nebo ho motivovat pomocí odměn, tak může stále vyhovovat. Pokud ale potřebujete pouze nastavit, aby se například po deváté večer zablokoval YouTube, systémové nástroje už mohou stačit.
Tmavý režim i tam, kde ho aplikace nenabízí
Aplikace DarQ existuje už od dob Androidu 10 a řeší poměrně specifický problém: dokáže vynutit tmavý vzhled i u aplikací, které vlastní tmavý režim nenabízejí. Funguje prostřednictvím rootu nebo nástroje Shizuku, umožňuje nastavit vynucený tmavý režim pro jednotlivé aplikace a také naplánovat jeho zapínání podle západu slunce.
Android 17 přichází s rozšířeným tmavým motivem, který dokáže převést do tmavého vzhledu také aplikace bez vlastní podpory této funkce. Oproti starší vývojářské možnosti Force Dark z Androidu 10 ji Google zpřístupňuje přímo v uživatelském nastavení displeje a rozšiřuje její působnost na větší počet aplikací. Většině lidí, kteří chtějí mít tmavé prostředí napříč telefonem, to bude stačit.
DarQ si ale zachovává výhodu v podobě podrobnějšího nastavení. Umožňuje totiž vynutit tmavý režim jen u vybraných aplikací a ostatní ponechat ve světlém vzhledu. Systémové řešení zatím takovou míru kontroly nenabízí. Kdo si potrpí na detailní nastavení, nemusí DarQ ještě odinstalovávat. Pokud ale chcete pouze tmavší prostředí třeba před spaním, pravděpodobně se bez něj obejdete.
Kdy to bude fungovat na vašem telefonu
Než se začnete radovat, je potřeba zohlednit také dostupnost aktualizace. Google začal Android 17 distribuovat na telefonech Pixel 16. června 2026. Podporovány jsou modely řad Pixel 6 až Pixel 11 včetně Pixel Fold.
Samsung podle českého Newsroomu začal od 16. září 2026 šířit One UI 9, postavené na Androidu 17. Jako první se aktualizace dočkaly modely Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra, zatímco řady Fold8 a Flip8 ji obdržely ještě dříve. Motorola u modelu Edge 70 uvádí zahájení aktualizace na 15. září 2026.
U Xiaomi je situace méně přehledná. Pro modely Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 15T Pro je oficiálně dostupná vývojářská verze Androidu 17 Developer Preview. Širší distribuci stabilní aktualizace pro běžné modely prodávané v Česku se nám ale z primárních zdrojů nepodařilo potvrdit.
Ještě jedno upozornění: Google sám uvádí, že dostupnost jednotlivých funkcí se může lišit podle zařízení, regionu a operátora. Samsung používá vlastní nadstavbu One UI, Xiaomi zase HyperOS. Tyto nadstavby mohou některé funkce upravit, přesunout na jiné místo nebo jejich zpřístupnění odložit. Než některou ze zmíněných aplikací odinstalujete, ověřte si proto, zda její systémová náhrada skutečně funguje i na vašem telefonu.
Android 17 přináší čtyři funkce, kvůli kterým uživatelé dříve často instalovali samostatné aplikace. Ty tím samozřejmě neztrácejí veškeré využití, ale pro běžné používání už nemusí být nezbytné. Instalace další utility tak přestává být první volbou a stává se spíše možností pro ty, kteří potřebují pokročilejší funkce nebo podrobnější nastavení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman