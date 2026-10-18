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Řidič se třemi promile havaroval nedaleko Počátek

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Dopravní nehodu ze soboty 17. října řeší policisté z dopravního inspektorátu Pelhřimov. Nehoda se stala kolem deváté hodiny ráno na silnici II/409 ve směru od obce Panské Dubenky směrem na Horní Vilímeč. I přes vědomí, že není způsobilý řídit, usedl muž za volant osobního vozidla Škoda Fabia.
Řidič se třemi promile havaroval nedaleko Počátek

Řidič se třemi promile havaroval nedaleko Počátek

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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