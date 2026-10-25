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Hokejisté Liberce porazili Plzeň 2:0, Kváča udržel potřetí v sezoně nulu

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Hokejisté Liberce porazili ve 14. kole extraligy Plzeň 2:0 a v domácím prostředí si připsali čtvrtou výhru za sebou. Třetím čistým kontem se pod ni podepsal brankář Petr Kváča. Vítěznou branku vstřelil v 51. minutě Jakub Rychlovský, pojistku přidal trefou do opuštěné branky Martin Faško-Rudáš.
Hokejisté Liberce porazili Plzeň 2:0, Kváča udržel potřetí v sezoně nulu

Hokejisté Liberce porazili Plzeň 2:0, Kváča udržel potřetí v sezoně nulu

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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