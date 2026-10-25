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Totální izolace: Postavili věznici, kde vězni nesměli mluvit ani se vidět. Věřili, že samota zločince napraví

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Dennívýzva
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V roce 1829 otevřela ve Filadelfii věznice, která měla představovat humánnější budoucnost trestání. Místo veřejného ponižování slibovala práci, ticho a možnost přemýšlet o vině. Její projektanti ale podcenili, co s člověkem může udělat dlouhá izolace. O několik let později patřil k nejostřejším kritikům slavný spisovatel Charles Dickens.
Totální izolace: Postavili věznici, kde vězni nesměli mluvit ani se vidět. Věřili, že samota zločince napraví

Totální izolace: Postavili věznici, kde vězni nesměli mluvit ani se vidět. Věřili, že samota zločince napraví

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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