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Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát větší

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Neházejte letos spadaná jablka na kompost – místo toho se podívejte, zda by je nešlo ještě nějak využít. Skvělá jsou například pro hortenzie.
Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát větší

Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát větší

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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