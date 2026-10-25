Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát větší

Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát většíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo spadaná jablka vyhodí na kompost, přijde o nejlevnější hnojivo pro hortenzie. Květy příští rok budou dvakrát většíZdroj: Unsplash
Článek byl publikován 25.10.2026 18:28
Na zarputilé víčko od okurek svaly nepotřebujete. Stačí gumová rukavice za pár korun a obyčejná lžíce....
Levandule, oregano a heřmánek zavěšené v rozích vrátí zatuchlé chalupě svěží vůni ještě týž den. Hotový...
Někteří zahradníci věří, že na růst jejich rostlin má velký vliv Měsíc – zkuste se tedy při výsadbě česneku...
Pár levných budíků, sklenice se šroubovacím víčkem a rýč. Lidový plašič staví na tom, že krtek dobře slyší...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →