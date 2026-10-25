Tři vteřiny nepozornosti a z oblíbeného svetru máte hadr na podlahu

Před vhozením bundy, mikiny nebo dětského oblečení do pračky většina lidí poctivě zkontroluje kapsy a zapne hlavní kovové zdrhovadlo. Na pásky se suchým zipem na rukávech, límci či nohavicích se však velmi často zapomíná. Otevřená strana s drobnými plastovými háčky přitom v bubnu funguje jako smirkový papír, který vytahuje nitě z jemných úpletů a postupně ničí okolní prádlo. Proč výrobci trvají na pečlivém zapnutí a jak zachránit zanesené pásky, které už nedrží?
Zapomenutá rozepnutá manžeta na rukávu sportovní bundy dokáže během jednoho pracího cyklu napáchat škodu za stovky korun. Stačí pár desítek otáček a vytažená očka na oblíbeném svetru nebo děravé punčocháče jsou na světě. Přitom stačí jediný rychlý pohyb rukou ještě před tím, než prádlo spadne do koše na špinavé věci.
Proč otevřené háčky v bubnu fungují jako drátěnka
Klasický suchý zip se skládá ze dvou odlišných částí. Měkká strana nese tisíce drobných textilních smyček, zatímco tvrdá protistrana je poseta hustými háčky z pevného polyamidu nebo polyesteru. Když obě části přitisknete k sobě, háčky se pružně zaklesnou do oček a vytvoří spolehlivý spoj. V bubnu pračky se však rozepnutý suchý zip chová jako agresivní kartáč. Proud vody a odstředivá síla pohybují prádlem ze strany na stranu a tvrdé plastové hroty pátrají po čemkoli, do čeho by se mohly zachytit.
Dětské mikiny, bryndáky i outdoorové bundy se suchými zipy je nutné před vložením do bubnu vždy pečlivě zapnout. Franpastrone / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Nejčastější obětí bývají vlněné svetry, jemné bavlněné úplety, funkční prádlo, záclony nebo krajkové spodní prádlo. Z volně tkaných látek háčky vytáhnou nit po celé délce a jemné textilie mohou i natrhnout. Škoda navíc vzniká oboustranně. Do otevřeného suchého zipu se nachytají uvolněná vlákna, cupanina a zvířecí chlupy z celé várky, což spolehlivě ucpe prostor mezi háčky a zip přestane lepit.
Výrobci VELCRO a YKK trvají na zapnutí před praním
Doporučení zapínat suché zipy není pouhou babskou radou, ale základním technologickým požadavkem samotných výrobců galanterie. Společnost VELCRO u svých textilních a přišívacích pásků výslovně nařizuje obě strany před praním i sušením pevně spojit. Podobné pravidlo uvádí také společnost
YKK ve svých technických doporučeních pro manipulaci se zdrhovadly a spojovacími prvky. Před vložením do bubnu mají být všechny suché zipy uzavřené, případně chráněné v ochranné síťce, aby se zabránilo tření o stěny pračky a zachytávání sousedního oblečení.
Jak zvládnout změnu času: začněte pravidelným vstáváním
Na správné zacházení se zapínáním pamatuje také národní asociace
SOTEX GINETEX CZ, která v České republice spravuje systém mezinárodních symbolů ošetřování textilu. Šetrné mechanické praní začíná právě důsledným uzavřením všech zdrhovadel a suchých pásků. Kdy pomůže prací sáček a jak prát boty se suchým zipem
U běžné outdoorové bundy postačí spojit suché zipy na zápěstích, překrýt légu přes hlavní zip a celou bundu obrátit naruby. Existují však výrobky, kde protikus chybí nebo je příliš malý, typicky dětské bryndáky, ortézy na kolena či zápěstí, pracovní rukavice nebo sportovní tašky.
Během praní a odstřeďování dochází k neustálému tření textilií, kde nezapnutý suchý zip funguje jako smirkový papír. IgorCalzone1 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
V takové situaci je jediným bezpečným řešením síťovaný prací sáček na zip. Ten vytvoří spolehlivou mechanickou bariéru, skrz kterou háčky neproniknou k ostatním oděvům. Zvláštní kapitolou je dětská textilní obuv a přezůvky se suchými zipy. Pásky před praním v pračce vždy pevně dotáhněte a boty vložte do pracího vaku nebo starého povlaku na polštář. Zabráníte tím otloukání háčků o buben, které by plastové zakončení rychle zbrousilo.
Proti větru na zahradě pomůže propustná zástěna. Plná plachta vytváří víry První pomoc pro zanesený zip: jak mu vrátit plnou sílu
Když suchý zip po čase přestane držet a při každém kroku se rozepíná, většinou není zralý na odpárání. Ve většině případů jsou háčky pouze zanesené nečistotami. K jejich vyčištění stačí jednoduché domácí pomůcky:
Tvrdý zubní kartáček: Položte pásek naplocho a krátkými, pevnými tahy ve směru řad háčků vyčešte usazený prach a chuchvalce. Hustý hřeben nebo tupá jehla: Hřeben s hustými zuby dokáže podebrat vlákna zamotaná u samého kořene háčků. Lepicí páska: Na uvolněná vlákna přitlačte kousek pevné balicí nebo kobercové pásky a prudce strhněte. Protikus ze suchého zipu: Rychlou pomocí je také čistý kousek pásku s háčky, kterým několikrát přejedete po zanesené části. Pozor na žehličku i sušičku: teplo deformuje plastové háčky
Při péči o výrobky se suchým zipem pamatujte na jejich materiálové složení. Jde o syntetické termoplasty, které jsou velmi citlivé na vysoké teploty. Přímý dotyk žehličky plastové háčky během vteřiny roztaví v jednolitou hladkou hmotu, kterou už nelze obnovit. Pokud oděv žehlíte, páskům se zcela vyhněte nebo žehlete z rubové strany přes utěrku.
Stejná opatrnost platí pro automatickou sušičku. Suché zipy musí zůstat zapnuté i během sušení a teplota by neměla přesáhnout šetrný režim. Pokud už v pračce došlo k nehodě a háček vytáhl nit z vlněného oblečení, zjistěte, jak správně ošetřit
mokrý vlněný svetr a sušit ho naplocho, aby se vlákna vrátila na své místo. Při údržbě sportovních bund a membránových oděvů se zase vyplatí vědět, proč nepoužívat aviváž, která obaluje textilní vlákna chemickým filmem a snižuje přirozenou přilnavost zapínacích prvků.