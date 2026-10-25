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Tři vteřiny nepozornosti a z oblíbeného svetru máte hadr na podlahu

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Před vhozením bundy, mikiny nebo dětského oblečení do pračky většina lidí poctivě zkontroluje kapsy a zapne hlavní kovové zdrhovadlo. Na pásky se suchým zipem na rukávech, límci či nohavicích se však velmi často zapomíná. Otevřená strana s drobnými plastovými háčky přitom v bubnu funguje jako smirkový papír, který vytahuje nitě z jemných úpletů a postupně ničí okolní prádlo. Proč výrobci trvají na pečlivém zapnutí a jak zachránit zanesené pásky, které už nedrží?
Makrofotografie plastových háčků na pásce suchého zipu

Makrofotografie plastových háčků na pásce suchého zipu

Zdroj: Ruggero Turra / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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