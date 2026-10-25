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Provoz jihlavských hřbitovů na Dušičky: otevírací doba, úklid a policejní hlídky

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Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pohřebiště a krematorium v Jihlavě, budou mít pro veřejnost během Svátku zesnulých běžné návštěvní hodiny. Součástí areálu krematoria je urnový háj, dvě vsypové a jedna rozptylová loučka.
Provoz jihlavských hřbitovů na Dušičky: otevírací doba, úklid a policejní hlídky

Provoz jihlavských hřbitovů na Dušičky: otevírací doba, úklid a policejní hlídky

Zdroj: pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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