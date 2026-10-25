Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat

Byly to neopakovatelné momenty, když fanoušci poprvé přišli na hokej do Horácké arény. Dodnes nejnovější hala v republice lákala davy, první zápasy však byla omezená kapacita. Když se na multifunkční kostce nad ledovou plochou přestavovala soupiska domácího týmu, sklidil největší ovace kapitán Tomáš Čachotský a tým na led nastupoval ještě bez plamenů, nicméně za doprovodu světelný efektů a skandování domácího kotle, zněla i trubka, na kterou hraje legendární Baloo.
Halou procházel i radní
David Beke (ODS a KDU-ČSL), který byl manažerem výstavby. „Nějaké nedodělky vidím, ale běžný divák si jich nevšimne, takže dobrý,“ usmál se. Bouřlivá atmosféra tehdy domácím k výhře nepomohla, prohráli 2:0. „Chtěli jsme vyhrát první zápas doma, bylo to fyzicky náročné, měli jsme to v hlavě a pořád si zvykáme na stadion. Odskakovalo nám to, nenahráli jsme si na krátkou vzdálenost, odrazy od mantinelů byly jiné, led byl už dneska lepší, včera hodně měkký, spousta toho je úplně jinak, než na co jsme byli zvyklí. Prohráli jsme zápas, jdeme dál a můžeme tady doma vyhrát ještě spoustu zápasů,“ hodnotil po zápase kapitán Tomáš Čachotský. Čtěte také: VIDEO: Čekal jsem na to patnáct let, řekl po zápase v nové hale kapitán Čachotský
Jeho slova se ukázala jako prorocká, Jihlava třetí zápas v nové hale, první bez omezeného počtu diváků, vyhrála 5:2 a v dalších měsících udělala z Horácké arény nedobytnou pevnost, prvoligovou sezónu pak zakončily oslavy titulu. Ta úplně první výhra však přišla 1. listopadu, přesně týden před slavnostním galavečerem k otevření Horácké arény, kdy byla hlavní hvězdou Ewa Farna. To vše ale bylo jen vyvrcholením mnoha let studií, úvah, dohad a pro mnohé Jihlavany dosud neuzavřených polemik týkající se „zimáku“.
Sedm let práce stovek lidí
Horácký zimní stadion, který zažil ve své době rekordních dvanáct domácích titulů Dukly Jihlava, už dosluhoval, město jako vlastník stále uvažovalo o dalším postupu. Oprava? Stavba nové haly za městem? Nebo na stávajícím místě? Stále se diskutovalo a čas plynul, statika střešní konstrukce už byla na hraně životnosti a potřebovala časté kontroly.
„Takových konstrukcí už moc nestojí, je to velice zajímavá statická soustava. Já bych se snažil najít využití,“ uvažoval nahlas při jedné z kontrol v roce 2019 statik Oldřich Balšínek a navrhl využití třeba někde ve skladě.
Vedení města pod primátorkou Karolínou Koubovou (Fórum Jihlava) tou dobou ale už rozhodlo: Postaví se nová aréna na místě stávajícího stadionu, který půjde k zemi. Z původně odhadované částky 800 milionů se suma vyšplhala na dvě miliardy, vedle města se na financování podílely také hejtmanství a stát. Cena ale byla známá ještě před začátkem prací a firma GEMO jí dodržela. Bylo to sedm let práce stovek lidí, posledních šestadvacet měsíců pak pracovali dělníci přímo na demolici, následně na stavbě.
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Město arénu převzalo loni ve středu 22. října pozdě večer, v pátek dopoledne pak mohli dokončenou halu vidět novináři. Stavbu za dvě miliardy podpořil stát i hejtmanství, přesto si město muselo vzít úvěr. Primátor
Petr Ryška (ODS + KDU-ČSL) v tom neviděl problém. „Dokázali jsme dodržet rozpočet a nebyly omezeny ani jiné investice, naopak byly navýšeny. Fungování města je pořád stejné, přesto jsme dokázali postavit takovou halu,“ prohlásil.
VIDEO Hokej, tenis i motokros
V hale jsou LED diody na mantinelech, na tribuně i pod ledem, jihlavští fanoušci se konečně dočkali i středové kostky. Ta je velká šest a půl krát šest metrů a váží téměř pět tun. Aréna uvítala i další sporty jako tenisový Davis Cup, volejbal, basketbal, plánuje se freestyle motokros. Konají se tam také kulturní akce, zmínit lze koncerty skupiny Kabát nebo Lucie Bílé. v sousední nárožní budově pak fanoušci najdou restauraci, posilovnu, tělocvičnu, ale třeba také pokoje k ubytování.
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Zajímavým prvkem je pobytové schodiště mezi arénou a nárožní budovou, to se stává novým komunitním centrem v srdci Jihlavy. Nejen studenti protější vysoké školy se zde mohou posadit, dát si něco dobrého z vedlejší restaurace a diskutovat. Na místě se také už několikrát promítala sportovní klání na plátno.