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Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat

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Dnes večer si fanoušci v Horácké aréně připomenou přesně rok od prvního hokejového utkání v nové hale. Hokejisté Dukly tehdy prohráli, ale přesto se mohli cítit jako vítězové: po letech nejistoty konečně nastoupili na led nového zimního stadionu.
Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat

Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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