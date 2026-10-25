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Vyhořelý kanonýr Vrána zažívá ve Švédsku krizi: Jedna z nejhorších situací

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Dennívýzva
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Deset zápasů, nula gólů, čtyři různé lajny a jeden večer v roli třináctého útočníka. Jakub Vrána v Linköpingu prožívá jedno z nejtěžších období kariéry.
Vyhořelý kanonýr Vrána zažívá ve Švédsku krizi: Jedna z nejhorších situací

Vyhořelý kanonýr Vrána zažívá ve Švédsku krizi: Jedna z nejhorších situací

Zdroj: Washington Capitals
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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