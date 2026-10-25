Vyhořelý kanonýr Vrána zažívá ve Švédsku krizi: Jedna z nejhorších situací

Střelec, který má na kontě Stanleyův pohár a dvě dvacetigólové sezony v NHL, po prvních deseti zápasech švédské ligy stále čekal na první branku. Měl jen dvě asistence a za tu dobu vystřídal čtyři různé útoky. Jednou ho trenér odsunul na okraj sestavy. „Šance mám, ale nelepí to,“ řekl Vrána v rozhovoru pro
deník Sport/iSport, který vyšel 24. října dopoledne. Večer téhož dne přišel zlom, nebo přinejmenším jeho první náznak. Vránovo trápení přitom nejde vyprávět jen jako příběh jednoho střelce. Je to i příběh klubu, který v létě přišel o hráče, na které mohl český útočník navazovat. Deset zápasů, čtyři lajny a jeden večer na okraji
Slovo „vyhořelý“ tu neznamená zdravotní diagnózu. Popisuje střeleckou prázdnotu: hráč chodí do šancí, puk ale do sítě nejde, a s každým dalším zápasem roste tlak. Právě takový stav Vrána v rozhovoru pro Sport označil za jednu z nejhorších situací, jaké hokejista může zažít. Šance přicházejí, góly ne, spoluhráči se mění a role v sestavě přestává být samozřejmá.
Nejtvrdší okamžik přišel 10. října proti Djurgårdenu. Nový trenér Ante Karlsson posunul Vránu z elitní formace do role extra útočníka a český křídelník strávil na ledě jen 6 minut a 43 sekund. Karlsson to vysvětlil bez obalu: tým nedává góly a na začátku sezony hledá víc útoků, které budou skórovat.
Vrána rozhodnutí nezpochybňoval. Podle serveru Hockeysverige uznal, že měl špatná střídání a dělal poziční chyby. Přiznal, že ho posazení zklamalo, zvlášť proto, že podobnou situaci zažil už o rok dřív. Na otázku, zda je Linköping pořád to správné místo, odpověděl jasně: ano, je to pro něj speciální klub a na tom se nic nemění.
Švédská média byla méně shovívavá. Televize SVT ho po osmi zápasech bez gólu označila za záhadu. Připomněla, že bývalý šampion NHL měl patřit k ofenzivní špičce ligy, a ne hledat místo v sestavě. Objevila se i výtka, že hraje příliš individuálně.
Linköping přišel o hráče, kteří dávali body
Pohled do tabulky vysvětluje, proč se Vránova krize nedá oddělit od zbytku týmu. Po deseti kolech byl Linköping poslední v SHL. Měl skóre 17:32, devět bodů a jen dvě výhry v základní hrací době. Sedmnáct gólů za deset zápasů je méně než dva za večer. V takovém týmu se zakončovatel živí špatně.
Vrána sám jmenoval, co se v létě rozpadlo. Podle oficiálního přehledu přestupů
SHL Truppkollen odešli čtyři hráči, na kterých stála loňská ofenziva:
Hráč Role v Linköpingu Kam odešel Nick Shore všestranný centr, Vránův klíčový partner není jasné Robin Kovács specialista na přesilovky Björklöven (využil výstupní klauzuli) Mathias Bakke Olsen produktivní útočník Ottawa Senators Jonathan Ljungh centr, 195 bodů ve 291 zápasech SHL Kölner Haie
Klub tím nepřišel jen o čísla, ale o celou skladbu útoku: dva centry, přesilovkového střelce a hráče, který si vysloužil smlouvu v NHL. Ljungh měl v poslední sezoně podle Aftonbladetu 29 bodů a v kádru ho bodově překonali jen Kovács s Bakkem Olsenem. Nejvíc ale Vránovi chybí Shore. Rychlý křídelník potřebuje centra, který mu puk pošle do pohybu, a ne mu ho podá až po zastavení.
Podle nás je právě tohle jádro problému. Vrána nikdy nebyl hráč, který si góly vyrábí sám od modré čáry. Jeho zbraní je rychlost a zakončení z první, a obojí potřebuje někoho, kdo ho najde. Když se mu za deset zápasů čtyřikrát změní spoluhráči, žádná souhra nevznikne.
Sucho, které už jednou zažil
Dlouhé období bez gólu není pro Vránu nic nového. V únoru 2018 napsal deník The Washington Post o jeho nováčkovské krizi: 25 zápasů a přes dva měsíce bez branky. Tehdy dokonce několikrát zůstal mimo sestavu, přestože byl zdravý. Washington ten ročník vyhrál Stanleyův pohár. Následující dvě sezony dal Vrána 24 a 25 gólů a v ročníku 2019/20 vytvořil své maximum 52 bodů v 69 zápasech.
Ještě bližší paralela je loňský podzim v Linköpingu. Na začátku října 2025 skóroval v Luleå a SVT připomněla, že šlo o jeho první gól za Linköping od sezony 2014/15. Pak se ale zasekl. Po jedenácti zápasech měl jen tři body, kritiku a posazení. Odpověděl dvěma góly proti Växjö a sezonu uzavřel s bilancí 12 gólů a 16 asistencí ve 46 zápasech.
Na tohle Vrána naráží, když v rozhovoru opakuje, že věří, že se to zlomí. Nemluví naprázdno, má s tím zkušenost. Rozdíl je v tom, že loni se zvedal v týmu, který měl Shorea, Kovácse a Ljungha. Letos se zvedá v kabině, kterou klub teprve skládá.
Nervozitu přidává i smlouva. Podle EliteProspects platí jen do konce této sezony. Každý další týden bez bodů tak oslabuje jeho vyjednávací pozici, ať už by chtěl zůstat ve Švédsku, nebo zkusit znovu zaklepat na dveře NHL. Tam naposledy odehrál 39 zápasů v ročníku 2024/25 za Washington a Nashville.
Večer s Örebrem: gól ve třetí minutě
První signál obratu přišel 20. října v derby v Jönköpingu. Linköping porazil HV71 3:2 po nájezdech, brankář Marcus Högberg nepustil v rozstřelu nic a tým ukončil sérii tří porážek. Šlo spíš o psychologickou úlevu než o důkaz, že je krize zažehnaná.
Silnější odpověď přišla o čtyři dny později, v den, kdy vyšel Vránův rozhovor. Proti Örebru skóroval už ve 2. minutě a 58. vteřině, tedy dřív, než se většina diváků stihla pořádně usadit. Podle reportáže
Aftonbladetu šlo o jeho první gól sezony. Zápas se pak nevyvíjel snadno: Linköping prohrával 1:3, přesto otočil na 6:4. Vrána má po jedenácti zápasech bilanci 1+2 a tým se odlepil ze dna na třinácté místo s 12 body a skóre 23:36.
Jeden gól sezonu nezachrání. Pro střelce je ale první trefa jiná než všechny ostatní, protože mu z ramen spadne tíha nuly v kolonce gólů. Loni stačily dva góly proti Växjö a Vrána se rozjel. Dá se čekat, že trenér Karlsson teď bude váhat, jestli dál rotovat, nebo nechat Vránu konečně delší dobu v jedné formaci. Podle nás by udělal lépe s tou druhou variantou.
Ve hře je i reprezentace, i když přímé vyjádření trenéra národního týmu k Vránovi zatím chybí. Konkurence je ale znát. V NHL sbírá Pastrňák 17 bodů ve 12 zápasech a Nečas 14 v 11. Ve Švédsku jsou na tom produktivněji i jiní Češi: Jan Myšák má za HV71 osm gólů ve 12 zápasech, Luboš Horký sedm za Rögle a Radim Zohorna 11 bodů za Färjestad. Vrána bude potřebovat delší sérii, nejen jeden večer, aby se do debaty o nominaci vrátil.
Do večera 24. října vstupoval Vrána jako střelec, který deset zápasů nedal gól, a odcházel z něj s gólem, který vstřelil po necelých třech minutách hry. Jestli šlo o konec krize, ukáže až to, zda Linköping najde centra, který mu podobných přihrávek dá víc.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek