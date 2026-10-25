Sara Sandeva zažívá ve StarDance tvrdé vystřízlivění. Porota jí dala pouhé tři body, jiná herečka mezitím září

Sobotní třetí kolo StarDance, které Česká televize odvysílala 24. října, se neslo v duchu známých filmových a pohádkových melodií. Sara Sandeva se svým tanečním partnerem Danielem Makovcem předvedla valčík na hudbu z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Přestože vystoupení nabídlo působivou atmosféru, porota během hodnocení upozornila na několik technických nedostatků. Nejkritičtější byl Zdeněk Chlopčík, který ocenil hereččino zlepšení oproti předchozím večerům, zároveň však upozornil na problémy s rytmem u jejího profesionálního partnera. Ty se nakonec výrazně promítly do bodování, protože přísný porotce udělil dvojici pouze tři body. Sandeva s Makovcem tak získali dohromady 19 bodů a zařadili se mezi nejhůře hodnocené páry večera.
Pro herečku jde o další nepříjemný výsledek, který potvrzuje, že její účinkování v taneční soutěži zatím neprobíhá podle představ. Při úvodním večeru získala s partnerem 20 bodů, o týden později si při jivu polepšila na 23 bodů. Třetí vystoupení však znamenalo pokles na dosavadní minimum. Za první tři soutěžní večery tak dvojice nasbírala celkem 62 bodů. Samotná Sandeva přitom čelí nejen náročnému tréninku, ale také nervozitě spojené s živými televizními přenosy. Už dříve přiznala, že pro ni bylo první vystoupení psychicky náročné a soustředila se především na to, aby jej zvládla.
Nečekaná soupeřka jí uniká o desítky bodů
Zatímco Sandeva se snaží najít potřebnou jistotu, herečka Luciana Tomášová předvádí po boku profesionálního tanečníka Robina Ondráčka výsledky, které ji řadí mezi nejsilnější letošní soutěžící. Hned v úvodním kole získala 27 bodů, ve druhém jich obdržela 30 a sobotní vystoupení jí přineslo dokonce 33 bodů. Po třech večerech tak má na kontě 90 bodů, tedy o 28 více než Sandeva. Zatímco jedna herečka své bodové maximum z prvních týdnů zatím nepřekonala, druhá se každým dalším kolem zlepšuje. Její sobotní jive na melodii z filmu Ať žijí duchové navíc patřil k nejvýraznějším okamžikům večera. Tomášová se díky němu dostala před Vojtěcha Dyka, který byl do té doby jedním z nejlépe hodnocených soutěžících.
Rozdíl mezi oběma herečkami zároveň ukazuje jednu ze zajímavostí letošní řady. Známé jméno a zkušenosti před kamerou totiž nemusí automaticky znamenat úspěch ve společenském tanci. Sandeva má za sebou řadu televizních a filmových rolí, jenže soutěž vyžaduje také přesné zvládnutí kroků, rytmu a techniky jednotlivých tanců. Tomášová naopak dokázala během tří týdnů přesvědčit porotu natolik, že se dostala do čela bodového hodnocení posledního večera. Výsledky přitom nejsou důležité pouze pro prestiž jednotlivých dvojic, ale také pro jejich další postup soutěží. Vysoké známky poroty však samy o sobě nikomu nezaručují účast ve finále.
Nízké známky ještě neznamenají konec
Právě způsob rozhodování o vyřazení představuje pro Sandevu důležitou naději do dalších týdnů. Ve StarDance totiž nerozhodují výhradně odborné známky, ale také hlasy televizních diváků. Přesvědčil se o tom již bývalý tenista Radek Štěpánek, který soutěž opustil během druhého večera, přestože tehdy získal od poroty více bodů než několik dalších dvojic. Podobná situace ukazuje, že divácké sympatie mohou konečné pořadí výrazně změnit. Sandeva navíc v sobotu postoupila, přestože se bodově nacházela ve spodní části výsledkové listiny. Třetí večer se stal posledním pro kaskadérku Hanu Dvorskou, která se svým partnerem Michalem Kurtišem získala za sambu 16 bodů.
Čtrnáctá řada StarDance tak po třech týdnech začíná odhalovat výrazné rozdíly mezi soutěžícími, které před zahájením přenosů nebylo možné spolehlivě předvídat. Vedle Tomášové se mezi silné páry zařadili také Vojtěch Dyk s Catharinou Málek nebo Marta Jandová s Martinem Prágrem, kteří v sobotu získali shodně 30 bodů. Právě Jandová přitom začínala s pouhými 18 body a během dvou následujících kol zaznamenala výrazný pokrok. Pro Sandevu je tak její dosavadní vývoj důkazem, že i slabší začátek lze v dalších týdnech napravit. Sedm zbývajících párů má před sebou další soutěžní večery, během nichž se budou snažit zajistit si postup do prosincového finále. To Česká televize plánuje na sobotu 12. prosince 2026.
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