Nepřítel státu: Odpor skutečné agentury NSA a soukromé promítání pro Billa Clintona

Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova Nepřítel státu, FOTO: © 1998 Touchstone Pictures, distr. TV Nova
V akčním thrilleru Nepřítel státu z roku 1998 filmaři umístili napínavou automobilovou honičku do stísněných podzemních prostor. Aby do úzkého větracího tunelu dostali vozidla, museli je rozřezat na kusy, svést dolů malým výtahem a na místě znovu složit. Když natáčení skončilo, auta opět rozebrali a vynesli po částech ven. Advokát s výbušnou kazetou
Úspěšný washingtonský právník Robert Dean v podání Willa Smithe se nevědomky stane terčem všemocné Národní bezpečnostní agentury (NSA). Během náhodného setkání mu bývalý spolužák nepozorovaně vloží do nákupní tašky nahrávku, která zachycuje vysoce postaveného úředníka Reynoldse, jehož ztvárnil Jon Voight, při vraždě kongresmana. Dean o kazetě nemá tušení, přesto po něm brzy začne pátrat komando elitních agentů vybavených nejmodernější sledovací technikou. Zoufale se snaží uniknout a jedinou naději pro něj představuje bývalý zpravodajec Brill, který zná praktiky tajných služeb zevnitř.
Kazeta skončí v tašce ve chvíli, kdy Dean nakupuje spodní prádlo. Obchod ve filmu představoval upravený výklad reálného washingtonského knihkupectví Lambda Rising, které se zaměřovalo na homose*uální literaturu. Právě zde Will Smith nečekaně improvizoval repliku o tom, že si prádlo kupuje pro sebe na víkendové převlékání do ženských šatů. Herec později přiznal, že pro něj bylo velmi těžké potlačit v dramatické roli své komediální instinkty.
Zvažovaný Cruise a sleva pro hvězdu
Hlavní roli měl původně hrát Tom Cruise. Projekt už dokonce podepsal, ale nakonec musel odstoupit, protože se mu protáhlo natáčení snímku Spalující touha. Tvůrci roli nabídli Smithovi, který po velkém úspěchu Dne nezávislosti překvapivě souhlasil se sníženým honorářem. Důvodem byla jeho touha pracovat s Genem Hackmanem. Zkušený hollywoodský veterán přitom postavu Brilla několikrát po sobě odmítl a k podpisu smlouvy ho přesvědčil až osobní telefonát od režiséra Tonyho Scotta.
Postava Brilla navíc funguje jako neoficiální pokračování Hackmanovy slavné role ve filmu Rozhovor z roku 1974. Fotografie, kterou vládní agentura ve snímku ukazuje jako Brillův záznam, pochází právě z tohoto staršího titulu. Kromě zvučných jmen zvažovala produkce do role advokáta Deana také Mela Gibsona, George Clooneyho, Sylvestera Stallonea nebo Kevina Bacona.
Odmítnutá spolupráce a podzemní honička
Režisér Tony Scott vyžadoval od herců maximální autenticitu. Will Smith proto pod jeho naléháním provedl většinu svých kaskadérských kousků zcela sám. Nejnáročnější akční pasáží se stala zmíněná honička ve větracím tunelu pod přístavem v Baltimoru. Prostor byl přístupný pouze přes schodiště a malý výtah, což si vyžádalo složité rozřezání, opětovné svaření a finální rozložení všech aut. Potřebnou vodu pak filmaři přivedli hadicemi z nedalekého hlavního rozvodu.
Během produkce filmaři narazili na odpor skutečné agentury NSA. Úřad s nimi odmítl jakkoliv spolupracovat. Štáb si poradil a letecké záběry na sídlo organizace ve Fort Meade natočil z veřejného vzdušného prostoru. S detaily operací pak filmařům pomáhal odborný poradce Larry Cox, který v minulosti u NSA skutečně pracoval. Úspěšný thriller nakonec pronikl až do nejvyšších politických kruhů, protože si ho k soukromému promítání v Bílém domě vyžádal tehdejší prezident Bill Clinton.
Akční thriller Nepřítel státu nabídne TV Nova v neděli 25. října od 23:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).