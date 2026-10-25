Boleslav vyrovnala tři minuty před koncem, Motor pak padl na nájezdy 3:2

Hned úvodní ofenzivní výpad zápasu zaváněl gólem, když se budějovický brankář Klouček hodně zapotil při Skalického střele na vyrážečku. Boleslav aktivní vstup do zápasu nabudil a v průběhu první třetiny měla hned několik nadějných přečíslení, ze kterých se ale první gól zápasu neurodil.
Domácí se gólové radosti dočkali v úvodní přesilovce zápasu, když se na konci přesné kombinace po ose Gardoň - Hyka - Skalický ocitl sám před Kloučkem slovenský útočník a v 15. minutě otevřel brankový účet zápasu.
Druhou třetinu hned zkraje rozčísla remízová bitka mezi ex-budějovickým Kubíčkem a Beránkem. Skóre se podruhé měnilo opět při nestejném počtu hráčů na ledě, když i druhou početní výhodu v zápase zužitkovala Mladá Boleslav. Tentokrát Hyka využil Skalického dobré clony a svým šestým bodem v šestém zápase po návratu do Mladé Boleslavi ze Sparty dal domácím dvoubrankové vedení.
Po pouhých třech střelách na boleslavskou branku ve druhé části zahájili hokejisté Motoru třetí o poznání aktivněji i díky dvěma slepeným přesilovkám, recept na zdolání Mokrého však stále najít nemohli. To se povedlo až v čase 50:10 Beránkovi, který dorážkou využil beton přesouvajícího se domácího brankáře. Tři a půl minuty před koncem se pak hosté dočkali vyrovnání, když se z levého kruhu trefil přesně obránce Vráblík. Boleslav se prosadila ještě jednou, ale Skalický dostal puk do branky už po závěrečné siréně.
Pětiminutové prodloužení rozhodnutí nepřineslo a na řadu tak přišly nájezdy. V nich jako jediný uspěl ve druhé sérii Gavars a rozhodl tak o druhém bodu pro domácí barvy.
BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Skalický (Hyka, Gardoň), 33. Hyka (Fořt, Gardoň), rozhodující nájezd Gavars - 51. M. Beránek (Kundrátek, Toman), 57. Vráblík (Nedorost). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 5:4, navíc Kubíček - M. Beránek oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2799.
Sestavy:
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Budík, F. Pavlík, D. Moravec, Kubíček, Jánošík, Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Koblížek, Fořt, Rekonen - Martel, Morand, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsater, Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - Koláček, Toman, M. Beránek - Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.