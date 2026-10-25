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Boleslav vyrovnala tři minuty před koncem, Motor pak padl na nájezdy 3:2

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Dennívýzva
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Hokejisté Mladé Boleslavi ztratili v zápase 14. kola extraligy proti Českým Budějovicím dvoubrankové vedení, nakonec ale porazili Motor 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli třetí domácí zápas za sebou. Utkání rozhodl lotyšský útočník Felikss Gavars.
Boleslav vyrovnala tři minuty před koncem, Motor pak padl na nájezdy 3:2

Boleslav vyrovnala tři minuty před koncem, Motor pak padl na nájezdy 3:2

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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