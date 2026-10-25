Známý lyžařský areál letos nemusel vůbec otevřít. Na poslední chvíli přišel zásadní zvrat

Ještě před několika dny nebylo jisté, zda se v lyžařském středisku La Dôle na francouzsko-švýcarské hranici letos vůbec rozjedou vleky. Francouzská společnost Sogestar, která provozuje tamní sjezdovky, upozornila, že kvůli nedostatku peněz nedokáže dál hradit dosavadní nájemné. Ročně má švýcarskému partnerovi Télé-Dôle platit přibližně 500 tisíc švýcarských franků, tedy zhruba 13 milionů korun. Provozovatel proto požadoval změnu smluvních podmínek a nevylučoval, že bez dohody zimní provoz nezahájí. Vyjednávání nakonec přineslo výsledek a obě strany 21. října potvrdily, že areál bude během nadcházející zimy fungovat, pokud to dovolí sněhové podmínky. Pro lyžaře to znamená dobrou zprávu, avšak nikoliv návrat k provozu v původním rozsahu.
Dohoda zachránila sezonu, dva vleky ale zůstanou mimo provoz
Zástupci obou společností se dohodli na úpravách, které mají snížit náklady a umožnit pokračování provozu během zimy 2026/2027. Konkrétní finanční podmínky nové dohody však nezveřejnili. Jisté je, že se letos nerozjedou dva vleky označované jako Tabagnoz a Cuvaloup. Ostatní zařízení mají být návštěvníkům k dispozici podle aktuálních podmínek a dostatečné sněhové pokrývky. Provozovatel zároveň počítá s úpravou sjezdovek podle množství napadaného sněhu. Omezení mají především zabránit dalším zbytečným výdajům v době, kdy se společnost snaží stabilizovat své finance.
La Dôle se nachází v pohoří Jura nedaleko švýcarského města Nyon a patří do přeshraniční lyžařské oblasti Jura sur Léman. Vrchol hory dosahuje nadmořské výšky 1 677 metrů a nabízí výhled na Ženevské jezero. Celá lyžařská oblast zahrnuje téměř 30 kilometrů sjezdovek na francouzské i švýcarské straně. Právě společný provoz zařízení na území dvou států však znamená, že se na jeho fungování musí dohodnout několik různých subjektů. Francouzská společnost odpovídá za provoz, zatímco švýcarská strana vlastní část infrastruktury a dostává za její využívání nájemné. Současné finanční problémy tak nezasahují pouze samotného provozovatele, ale také jeho smluvní partnery.
Dvě zimy bez dostatku sněhu způsobily vážné ztráty
Za současnou krizí stojí především nepříznivé výsledky předchozích zimních sezon. V letech 2022/2023 a 2023/2024 se oblast potýkala s nedostatkem sněhu, který výrazně omezil možnosti lyžování. Nižší počet návštěvníků následně připravil provozovatele o část příjmů, zatímco náklady spojené se správou areálu zůstávaly vysoké. Společnost Sogestar proto v říjnu 2026 zahájila ve Francii soudní ochranné řízení, které jí má umožnit řešit finanční problémy a současně pokračovat v podnikání. Nejde tedy automaticky o bankrot ani o definitivní konec střediska. Podstatou sporu byla zejména skutečnost, že nájemné zůstávalo pevně stanovené bez ohledu na skutečnou návštěvnost nebo délku lyžařské sezony.
Podobné problémy řeší i další horská střediska
La Dôle přitom není jediným švýcarským střediskem, které musí přehodnocovat své fungování. Výrazně horší situace nastala v horské obci Braunwald v kantonu Glarus, kde provozovatel rozhodl o ukončení lyžařského provozu čtyř vleků. Rozhodnutí souviselo s dlouhodobě neuspokojivými hospodářskými výsledky a klesajícím množstvím sněhu. V posledním účetním období vykázala společnost provozující tamní horská zařízení ztrátu přibližně 1,6 milionu franků. Ani odpor části místních obyvatel a drobných akcionářů nedokázal rozhodnutí zvrátit. Na rozdíl od La Dôle tak Braunwald už s obnovením klasického lyžařského provozu nepočítá.
Problémy menších středisek souvisejí také s jejich nadmořskou výškou a možnostmi technického zasněžování. Areály položené níže jsou při mírných zimách zranitelnější, protože nemají vždy dostatek dní s teplotami vhodnými k výrobě sněhu. Samotné zasněžování navíc vyžaduje investice do technologií, vody a energií, které si finančně oslabení provozovatelé nemusejí dovolit. Vyšší polohy mohou nabídnout příznivější podmínky, ale ani tam není dostatek přírodního sněhu zaručený. Pro některá střediska proto začíná být zásadní rozšíření nabídky o letní turistiku a další aktivity, které nejsou závislé na zimním počasí. Případ La Dôle ukazuje, že i zachráněná sezona může být spojena s úspornými opatřeními a omezením služeb.
Použité zdroje:
leprogres.fr , estrepublicain.fr , blick.ch , srf.ch , deinskigebiet.ch