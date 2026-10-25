Kutilové dávají Parkside z Lidlu sbohem. Testy 120 výrobků ukázaly, že ve 3 případech mají pravdu

Parkside, zelené nářadí z Lidlu, letos slaví 30 let a řetězec ho na svém webu označuje za nejprodávanější kutilskou značku v Evropě. Část kutilů je ale po zklamání rozhodnutá, že si ho do dílny už nepořídí.
Většina majitelů je přitom s nářadím spokojená. Redakce serveru Arecenze.cz ale za několik let vyzkoušela přes 120 výrobků této značky a našla tři situace, ve kterých nespokojení kutilové mají pravdu.
Levná vrtačka porazila Bosch i Makitu
Začněme tím, co Parkside umí. Německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest v roce 2025 prověřila 16 akumulátorových vrtaček. Model Parkside Performance PSBSAP 20-Li C3 za zhruba 50 eur dostal známku 1,9 a skončil před dražšími stroji od Makity i z profesionální řady Bosche.
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Stejná vrtačka obstála i v redakčních testech Arecenze, kde zaujala silou při vrtání do dřeva i betonu. O zbytku sortimentu ale jeden úspěšný model mnoho neříká.
Kde jde o zdraví, nešetřete
První případ je nejvážnější. Týká se nářadí, u kterého se ve vysokých otáčkách točí kotouč nebo řetěz. Když takový nástroj selže, odnese to obvykle člověk, který ho drží v ruce. Levná dvanáctidílná sada kotoučů na kov se v testu z prosince 2023 tříštila už při druhém řezu a kusy kotouče létaly víc než metr daleko.
Novější sada od jiného dodavatele, kterou Arecenze testovala v roce 2025, vydržela celá. Ať už kotouče kupujete kdekoli, nikdy nesundávejte z brusky ochranný kryt, před upnutím zkontrolujte, jestli na kotouči nejsou praskliny nebo vylomené kousky, a při řezání noste přiléhavé ochranné brýle.
Přečtěte si také: Tuhle věc najdete zadarmo v každém lese. Ve sklenici vypadá lépe než podzimní výzdoba za 1 249 Kč U nářadí s rychle rotujícím kotoučem chrání kutila ochranný kryt, kotouč bez prasklin a přiléhavé brýle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Dlouhá práce na plný plyn
Druhá past čeká na ty, kdo od nářadí chtějí plný výkon nebo ho ženou celé hodiny bez přestávky. Na smrštění bužírek akumulátorová horkovzdušná pistole z Lidlu v testu nestačila, protože se dostatečně nerozpálila. Při dlouhém vrtání podle testerů Arecenze ztrácejí dech i vrtačky z nižší cenové kategorie.
Slabinou celé značky je opravitelnost. Pozáruční servis je omezený a sehnat náhradní díly bývá podle konkrétního výrobce různě složité, takže oprava po záruce se často nevyplatí. Nářadí Parkside je navíc určené pro hobby použití a kdo ho zatěžuje každý den, musí počítat s rychlejším opotřebením, typicky uhlíků motoru nebo ložisek.
Když jde o milimetry
Třetí případ se týká strojů, u kterých rozhoduje přesnost. Stolní vrtačka z Lidlu v testu Arecenze nevrtala přesně. Od stolní vrtačky přitom kutil čeká hlavně to, že vrták půjde do materiálu kolmo a bez ručních korekcí.
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U strojů na přesnou práci, jako jsou stolní vrtačky nebo frézky, proto testeři Arecenze radí sáhnout po zavedené značce.
Všechny tři případy přehledně shrnuje tabulka:
Případ Kterého nářadí se týká Co zjistily testy Arecenze Kde jde o zdraví Nářadí s rychle rotujícím kotoučem nebo řetězem Levná dvanáctidílná sada kotoučů na kov se v testu z prosince 2023 tříštila už při druhém řezu Dlouhá práce na plný plyn Nářadí na plný výkon a dlouhou práci Akumulátorová horkovzdušná pistole se na smrštění bužírek dostatečně nerozpálila, při dlouhém vrtání slábnou i vrtačky z nižší cenové kategorie Když jde o milimetry Stroje na přesnou práci (stolní vrtačky, frézky) Stolní vrtačka z Lidlu v testu přesně nevrtala Kdo Parkside ve skutečnosti vyrábí
Lidl si Parkside nevyrábí sám a jednotlivé výrobky mu dodává celá řada firem, mezi nimi například Kompernass nebo OWIM. U řezných kotoučů dodala starší sadu firma Walter Werkzeuge a novější Conmetall Meister. V testu pak obě sady dopadly zcela rozdílně.
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Majitelé v diskusích proto hlásí stroje, které vydržely léta, i kusy, které přestaly fungovat po pár týdnech. Vadný kus ale Lidl podle zkušeností zákazníků obvykle vymění.
Komu se zelené nářadí vyplatí
Kdo nářadí vytáhne několikrát za měsíc, třeba na vrtání děr pro hmoždinky, výměnu kliky nebo zastřihnutí keřů, s Parkside obvykle vystačí. Délka záruky se liší podle druhu výrobku. Na akumulátorové nářadí základní řady platí záruka tři roky, na řadu Performance pět let a Lidl ji přiznává bez registrace.
Řemeslníkovi, který s nářadím pracuje každý den na zakázkách, testeři Arecenze doporučují profesionální řady zavedených výrobců. Které konkrétní modely Parkside v testech zklamaly, najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.inside-digital.de/news/stiftung-warentest-akkuschrauber-fuer-50-euro-von-parkside-besser-als-200-euro-schrauber-von-bosch-und-makita, https://www.arecenze.cz/clanky/test-reznych-kotoucu-parkside/, https://www.recenze-testy.cz/zaruka-na-naradi-parkside/, https://www.habio.cz/magazin/parkside-naradi-lidl-recenze, https://www.galo.cz/parkside-recenze/, https://www.naradi-praha.cz/postupy-a-navody/-jak-pracovat-bezpecne-s-uhlovou-bruskou/, https://www.lidl.cz/c/parkside/s10068914, https://www.arecenze.cz/clanky/koncim-s-parkside-rikaji-nekteri-kutilove-po-120-testech-vime-kdy-jim-dat-za-pravdu-a-naopak-ktere-naradi-z-lidlu-se-vyplati/