Kuriózní krimi případy 2. část: Zloději v Česku ukradli miliony kondomů i jedoucí tramvaj

Česká kriminální historie nezahrnuje pouze tragické násilné činy. Policejní a soudní archivy uchovávají i kuriózní záznamy o pachatelích s naprosto neobvyklým výběrem kořisti. Někteří dokázali nepozorovaně odcizit tisíce tun dlažebních kostek, jedoucí tramvaj nebo miliony kusů antikoncepce. Jiní se naopak spokojili s obyčejnou záchodovou mísou, jednou brankářskou rukavicí či prázdnými policejními tiskopisy.
Mnohasettunové krádeže běžného zboží
Rozsáhlé podvody a krádeže v Česku často cílily na zboží v obrovském množství. Na konci června 1997 odjel v Mostkovicích na Prostějovsku pachatel s nezajištěným kamionem, jehož nákladový prostor ukrýval tři tisíce krabic solených arašídů. Majitel vyčíslil škodu na oříšcích na 2,2 milionu korun a ukradený ojetý vůz ocenil na částku o dvě stě tisíc nižší. Ve stejném roce odebral čtyřiadvacetiletý podnikatel z Uherskohradišťska na padělané doklady 69 tun kmínu v hodnotě čtyř milionů korun od firmy v Nových Dvorech na Kutnohorsku.
O dva roky dříve, v červnu 1995, poslal soud na sedm let do vězení inženýra, který podvodně vylákal od firmy v Hrádku nad Nisou přes sedm milionů kondomů v hodnotě devíti milionů korun. Zloději se zaměřovali i na stavební materiál. V dubnu 2000 se z olomouckého náměstí postupně ztratilo 1400 tun dlažebních kostek určených k rekonstrukci vozovek. Policie později zjistila, že pachatelé materiál rozprodávali náhodným zájemcům v hospodách k dláždění dvorků.
Ze skladu na bývalém letišti v Plzni na Borech odcizili neznámí pachatelé 20 506 párů obuvi. Zboží v hodnotě čtyři a půl milionu korun přitom leželo v objektu pod celní uzávěrou, protože firma majitelů dlužila státu na daních miliony korun.
Zloději za volantem odcizených tramvají
Zločinci kradli také velké dopravní prostředky. V květnu 2000 se na konečné zastávce v pražských Řepích zmocnila dvojice mladíků tramvajové soupravy. Zloději využili chvíli, kdy si skutečná řidička odskočila na toaletu a rychle se převlékli do uniforem dopravního podniku. Tramvaj opustili hned na další zastávce. O měsíc později vyvezl sedmnáctiletý mladík z vozovny v Plzni další tramvaj s cedulí zkušební jízdy a zapnutými směrovými světly. Policie ho zadržela až při návratu do vozovny po téměř hodině jízdy.
V lednu 2000 vnikl sedmadvacetiletý muž v hasičském převlečení do zbrojnice dobrovolných hasičů v Petrovicích na Blanensku. Odcizil cisternu, do které přihodil záložní výzbroj, tácky na párky a kelímky na pivo. Následná honička s policií skončila havárií a úplným zničením vozu v hodnotě 270 tisíc korun.
Kuriózní cestu za sebou měl americký motorový letoun Piper Apache, odcizený v září 1996 v Texasu. Stroj za padesát tisíc dolarů objevili celníci v prostorách aeroklubu poblíž Drahotuší na Přerovsku. Úřady jej v červnu 1997 vrátily původnímu majiteli do Spojených států amerických.
Zmizení historické lebky z rodinné hrobky
Některé krádeže překvapují výhradně výběrem odcizené věci nebo neobvyklými okolnostmi provedení. Z rodinné hrobky ve Veliši u Jičína v lednu 2000 zmizela lebka hraběte Jáchyma Ondřeje Schlika, vůdce stavovského povstání popraveného v roce 1621. Její hodnotu soudní znalec stanovil na sto tisíc korun. Z olomouckého vlastivědného muzea v listopadu 2001 kdosi odnesl třicet kilogramů těžkou hlaveň historického děla, kterou personál nepovažoval za snadno odcizitelnou.
V únoru 2000 ukradl pachatel v Ostravě dva tisíce nevyplněných občanských průkazů přímo z policejního vozu. Hlídka převážející prázdné tiskopisy do Šumperku vozidlo opustila kvůli krátké návštěvě autobazaru.
Pachatelé se nevyhýbali ani věcem s minimální hodnotou. V srpnu 2000 si zloděj z kanceláře čistírny v Uničově odnesl pouze jednu fotbalovou brankářskou rukavici. V červnu 2001 zmizela z rekreační chaty v Heřmanově obyčejná klozetová mísa s umělohmotným prkýnkem. Zloděj ignoroval cennější vybavení budovy a způsobil majitelům škodu 6500 korun převážně poškozením vstupních dveří.
Pokus o podvodný prodej pražské nemocnice
Zločinci se nezastavili ani před pokusy o prodej cizích nemovitostí. Šestatřicetiletý muž se pokusil podvodně udat budovu kompletní nemocnice v Londýnské ulici v Praze, přestože ji nikdy nevlastnil. Komplex v úřední hodnotě sedmdesáti milionů korun nabízel vážnému zájemci za 16,5 milionu korun. Pro účely falešné transakce si pachatel opatřil padělaný občanský průkaz a padělaná notářská ověření. Další podvržené doklady poskytl svým komplicům, kteří předstírali roli restituentů zdravotnického objektu.
Podvodný plán nakonec ztroskotal na chybě samotného organizátora. Datum narození na zfalšovaném průkazu totožnosti se neshodovalo s datem na dalších připravených listinách. Na sklonku roku 1998 poslal soud hlavního aktéra na osm let do vězení a jeho společníkům vyměřil pětileté tresty.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (prazsky.denik, blesk, kriminalistika.eu).