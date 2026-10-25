Víte, kde seženete metr dřeva do kamen za 200 Kč? 9 z 10 Čechů to neví a zbytečně platí překupníkům

Kdo topí v kamnech nebo v krbu, má na podzim obvykle jasný postup. Zavolá prodejci, objedná pár metrů naštípaných polen a za několik dní mu je prodejce složí před vraty. Je to pohodlné, levné už méně. Málokdo přitom ví, že státní podniky prodávají dřevo lidem napřímo a často výrazně levněji. Háček je v tom, kolik práce si s ním člověk udělá sám.
Kolik stojí polena dovezená až k domu
Hotové palivové dřevo se prodává hlavně v prostorových metrech sypaných. Polena se v nich neskládají a měří se tak, jak padnou do metrové krychle. U většiny prodejců se dnes takový metr měkkého dřeva, třeba smrku nebo borovice, pořídí přibližně od 1 290 do 1 470 Kč. Za směs tvrdého dřeva si lidé připlatí a obvykle dají 1 600 až 1 800 Kč.
Podle dat srovnávače Srovnejdrevo.cz stál sypaný metr v roce 2025 v průměru 1 502 Kč i s dopravou. V ceně je schovaná práce, kterou za zákazníka odvedl někdo jiný. Dřevo bylo potřeba pokácet, nařezat, naštípat a přivézt, takže obchodník si účtuje i čas, stroje a naftu.
Přečtěte si také: Češi netuší, proč cestovatelé balí pas do alobalu. Chrání tím 1 věc, o kterou nikdo nechce přijít Za stromy ze státního lesa zaplatíte od 200 Kč
Takzvanou samovýrobu mají v nabídce Lesy České republiky. Zájemce dostane přidělené konkrétní stromy, sám si je zpracuje a zaplatí jen za dřevo. Minimální ceník samovýroby platný od května 2025 začíná u nejslabších stromů na 200 Kč za metr krychlový včetně DPH. Tahle sazba se týká hlavně souší, zlomů, vývratů a dřeva z probírek mladších porostů, přičemž lesní správa může chtít i víc.
Konečná částka se odvíjí od dřeviny a od takzvané hmotnatosti, tedy od toho, kolik dřeva v průměru dá jeden strom v porostu. Čím tenčí stromy, tím nižší sazba, jenže na jeden metr krychlový jich padne celá řada. Za silné kmeny dubu nebo akátu chce státní podnik nejméně 1 100 Kč za metr krychlový. Ještě levnější jsou zbytky. Silnější dřevo z prořezávek a těžební zbytky stojí 100 Kč a nejtenčí stromky a větve do průměru 7 centimetrů dokonce jen 30 Kč za metr krychlový.
Levné dřevo, ale s pilou v ruce
Pro samovýrobu platí tato pravidla:
je určená jen pro fyzické osoby, jedna osoba si smí odebrat nejvýš 35 metrů krychlových za rok, předem je nutné podepsat se státním podnikem smlouvu, jednotlivé kusy můžou mít délku maximálně 2 metry, výjimku mají jen tyče. Přečtěte si také: Tuhle věc najdete zadarmo v každém lese. Ve sklenici vypadá lépe než podzimní výzdoba za 1 249 Kč
Všechno ostatní leží na samovýrobci. Od pokácení označeného stromu přes odvětvení a nařezání kmene až po odvoz z lesa pracuje sám, s vlastním nářadím v dobrém stavu a v ochranném vybavení. Smlouva od něj navíc vyžaduje odbornou i zdravotní způsobilost k práci a zakazuje mu pracovat v lese o samotě.
Pro zkušené kutily s vybavením a přívěsem je to nejlevnější cesta k palivu. Kdo pilu nemá, ušetří spíš jinde.
Hotové kusy ze skladu bez kácení
Kdo nechce do lesa, může u Lesů ČR koupit už vyrobené dříví. Palivové dříví ze smrku, jedle nebo borovice stojí podle minimálního ceníku platného od října 2026 nejméně 1 270 Kč za metr krychlový včetně daně. Jde o kusy dlouhé do jednoho metru, které si kupující sám odveze a doma rozřeže a naštípe. Smlouva tu potřeba není a platí stejný roční limit 35 metrů krychlových na osobu.
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Podobnou nabídku mají i Vojenské lesy a statky. Ty prodávají dřevo na otop ve dvoumetrových délkách na svých skladech v několika krajích a odvoz si zájemce většinou zajišťuje sám. Domluvit nákup se dá zkusit i se správcem nebo majitelem jiného lesa v okolí.
Ceny polen od prodejců a dřeva od Lesů ČR přehledně shrnuje následující tabulka:
Možnost Cena Jednotka Práce na vás Měkké dřevo od prodejce (smrk, borovice) přibližně 1 290 až 1 470 Kč prostorový metr sypaný žádná, polena jsou naštípaná a dovezená Směs tvrdého dřeva od prodejce obvykle 1 600 až 1 800 Kč prostorový metr sypaný žádná, polena jsou naštípaná a dovezená Samovýroba v lese Lesů ČR nejslabší stromy od 200 Kč, silné kmeny dubu nebo akátu od 1 100 Kč, zbytky po těžbě 100 Kč, nejtenčí stromky a větve 30 Kč metr krychlový kácení, ořezání větví, krácení kmenů a převoz domů Hotové dříví ze skladu Lesů ČR (smrk, jedle, borovice) od 1 270 Kč za palivové dříví metr krychlový odvoz, rozřezání a naštípání doma Než zavoláte revírníkovi Přečtěte si také: Kutilové dávají Parkside z Lidlu sbohem. Testy 120 výrobků ukázaly, že ve 3 případech mají pravdu
Při srovnávání cen pozor na jednotky. Lesy počítají v metrech krychlových plného dřeva bez mezer, kdežto prodejci polen většinou v sypaných metrech, ve kterých je hodně vzduchu. Metr krychlový ze státního lesa tak obsahuje víc dřeva než sypaný metr od obchodníka.
Druhá věc je vlhkost. Čerstvě pokácený strom je plný vody, takže by v kamnech špatně hořel a zanášel komín dehtem. Polena proto obvykle schnou zhruba dva roky, než se dají přikládat. Levné dřevo z lesa se tak vyplatí hlavně těm, kdo nakupují s předstihem.
Čerstvé dřevo z lesa musí před přiložením do kamen zhruba dva roky schnout. Ilustrační foto. Zdroj: Michal Balog / Unsplash.
S dotazem je nejlepší obrátit se na místně příslušnou lesní správu, ideálně přímo na revírníka. Kontakty na jednotlivé správy zveřejňují Lesy ČR na svém webu spolu s mapou pozemků, podle které se dá zjistit, kdo les v okolí spravuje.
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Zdroje: https://lesycr.cz/o-nas/prodej-drivi-verejnosti/, https://www.vls.cz/cs/pro-verejnost/prodej-drivi-na-otop, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/ceny-palivoveho-dreva-tolik-letos-stoji-bezny-metr-cr/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceny-palivoveho-dreva-zustaly-stabilni-meni-se-ale-nakupni-chovani-cechu/2786785, https://www.fondik.cz/clanky/palivove-drevo-cena, https://srovnejdrevo.cz/cena-dreva-z-lesa/, https://energozrouti.cz/clanek/drevo-do-kamen-od-lesu-cr-za-30-kc-m3