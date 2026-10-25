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Petrolejový princ: Mimo kamery panovala nevraživost a tvůrci museli přepisovat kvůli sporům scénář

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V dobrodružném westernu Petrolejový princ se herci Stewart Granger a Pierre Brice doslova nesnášeli. Natáčení na Balkáně navíc poznamenala řada nehod.
Petrolejový princ

Petrolejový princ

Zdroj: FOTO:© Constantin Film, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:28

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