Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vypadá jako kýč ze stánku z pouti, ale má hodnotu 800 milionů korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nikdo o tu věc nestál. Zlaté vejce na stojánku, posázené diamanty a safíry, putovalo od jednoho zájemce k druhému a pokaždé slyšelo stejnou odpověď: je to příliš drahé na to, co to je. Obchodník se šrotem, který ho kdysi pořídil na bleším trhu, nechal dokonce ověřit ryzost zlata. Na povrchu zůstalo pár škrábanců. Hrozilo, že vejce skončí v tavicím kelímku.
Vypadá jako kýč ze stánku z pouti, ale má hodnotu 800 milionů korun

Vypadá jako kýč ze stánku z pouti, ale má hodnotu 800 milionů korun

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:40

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Potraviny, které nesmí do mrazáku. Zamrazením začnou být nebezpečně jedovaté
Potraviny, které nesmí do mrazáku. Zamrazením začnou být nebezpečně jedovaté
Na Sibiři se objevil čtyřicetimetrový kužel. Nikdo neví, kde se vzal a k čemu slouží
Na Sibiři se objevil čtyřicetimetrový kužel. Nikdo neví, kde se vzal a k čemu slouží

Z husté sibiřské tajgy se zvedá čtyřicetimetrový kužel z rozdrceného vápence. Základna měří zhruba 160...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Co o sobě (ne)víme? Otestujte své znalosti o lidském těle a zdraví
HOSPODSKÝ KVÍZ: Co o sobě (ne)víme? Otestujte své znalosti o lidském těle a zdraví

Víte, kolik kostí má dospělý člověk, nebo který orgán je největší? Lidské tělo je úžasný, komplexní stroj...

Češi se zbavují kuchyňských skříněk. Kopírují zahraniční trend, který je hezčí a praktičtější
Češi se zbavují kuchyňských skříněk. Kopírují zahraniční trend, který je hezčí a praktičtější

Kuchyně bez horních skříněk působí vzdušněji a nabízí víc prostoru pro světlo i zajímavý obklad. Má to ale...

Jak posunout nábytek, abyste protopili co nejméně. Dodržte tyto rady a ušetříte mnoho
Jak posunout nábytek, abyste protopili co nejméně. Dodržte tyto rady a ušetříte mnoho

Za vyšší účty za topení někdy může i špatně rozmístěný nábytek. Pohovka před radiátorem, dlouhé závěsy nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.