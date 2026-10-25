Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Řidič pod vlivem alkoholu havaroval u Světlé nad Sázavou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté v sobotu 24. října po jedné hodině odpolední vyjížděli k havárii osobního vozidla. K nehodě došlo mezi obcemi Světlá nad Sázavou a Josefodol. Muž jedoucí osobním vozidlem najel na nezpevněnou krajnici a po návratu na vozovku dostal smyk.
Řidič pod vlivem alkoholu havaroval u Světlé nad Sázavou

Řidič pod vlivem alkoholu havaroval u Světlé nad Sázavou

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:27

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Provoz jihlavských hřbitovů na Dušičky: otevírací doba, úklid a policejní hlídky
Provoz jihlavských hřbitovů na Dušičky: otevírací doba, úklid a policejní hlídky
Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat
Horácká aréna slaví rok od prvního zápasu. Výstavbě předcházely roky debat

Dnes večer si fanoušci v Horácké aréně připomenou přesně rok od prvního hokejového utkání v nové hale....

Bílé hvězdy před zaplněným stadionem porazily Vsetín, Dukla prohrála s Táborem
Bílé hvězdy před zaplněným stadionem porazily Vsetín, Dukla prohrála s Táborem

Proti týmům ze špičky prvoligové tabulky hrály dnes na domácím ledu hokejové týmy z Vysočiny. Třebíč na...

Nedaleko Nového Rychnova havaroval řidič pod vlivem alkoholu
Nedaleko Nového Rychnova havaroval řidič pod vlivem alkoholu

Ve čtvrtek 22. října kolem sedmnácté hodiny dostali policisté oznámení o havárii osobního vozidla, ke které...

20. výročí Jihlavského ježka. Plavání spojilo hendikepované sportovce z celého Česka
20. výročí Jihlavského ježka. Plavání spojilo hendikepované sportovce z celého Česka

Na bazénu Evžena Rošického v Jihlavě se 17. října uskutečnil 20. ročník plaveckých závodů pro osoby s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.