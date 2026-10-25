Čínské SUV má velký problém. Při jízdě se mu odtrhla náprava a úřady zakázaly jeho registraci

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Představte si, že jedete městem a najednou se pod vozem něco utrhne. Přesně to se podle záběrů ze sociálních sítí stalo v malajsijském městě Johor Bahru. Auto zůstalo stát na vozovce bez zadní nápravy a obou zadních kol. Případ spustil řetězec rozhodnutí, která otřásla pozicí jedné z nejrychleji rostoucích čínských značek.
Silnice, na které se rozpadlo auto
K incidentu došlo 6. října. Podle dostupných informací při něm nikdo nebyl zraněn, jenže důsledky se ukázaly být mnohem širší. Malajsijský úřad pro silniční dopravu (JPJ) o pět dní později, tedy 11. října, oznámil, že dočasně pozastavuje typové schválení i nové registrace modelu Chery Omoda 5.
Úřad dal najevo, že nové registrace dotčených verzí nepovolí, dokud nebude hotové technické šetření a dokud nebudou odstraněna případná bezpečnostní rizika. Výrobce zároveň musí určit všechna potenciálně problematická auta. K tomu má využít výrobní série, použité komponenty i identifikační čísla VIN.
Prověřování se neomezuje jen na samotné vozy. Úředníci se zaměřují také na výrobní postupy, kontrolu kvality a dodavatele dílů. Chery mezitím odstartovala novou svolávací akci pro verze C a H původní Omody 5. Majitelé mají nárok na bezplatnou kontrolu a případnou výměnu součástí. Podle doplněných informací se říjnová akce v Malajsii rozrostla až na 8 878 vozidel.
Není to poprvé: stejná závada se objevila už loni
Největší váhu celé kauze dodává fakt, že podobná porucha se už jednou stala. V dubnu 2024 se majiteli stejného modelu za jízdy oddělila zadní náprava. Následovalo vyšetřování a preventivní svolávací akce zhruba 600 vozidel.
Výrobce tehdy označil za příčinu chybu v kalibraci svařovacího zařízení u dodavatele. Po výměně opotřebované svařovací špičky ji prý nikdo správně nenastavil, což mohlo oslabit pevnost spojů zadní nápravy. Automobilka našla 60 vozů s dotčenými díly, ale preventivně zkontrolovala desetkrát víc aut. Zda stojí za říjnovým případem totéž, zatím potvrzeno není.
Problémy mají i politický dozvuk. Šéf automobilky Yin Tongyue se podle dostupných informací za potíže s kvalitou v Malajsii veřejně omluvil tamnímu ministrovi obchodu.
A co zákazníci v Evropě?
Omoda působí i na našem sousedním slovenském trhu. Model Omoda 5 tam nabízejí v benzinové, hybridní i elektrické verzi a základní benzin startuje na 24 400 eurech. Nabízí se tedy otázka, zda se riziko týká i tamních aut.
Odpověď zatím zní spíše uklidňujícím způsobem, byť s výhradou. Malajsijská akce se týká původní benzinové verze s torzní zadní nápravou. Slovenské technické podklady přitom uvádějí nezávislé zavěšení zadních kol, tedy zcela jinou konstrukci. Bez dalších informací proto nelze tvrdit, že hrozí i evropským vozům. Redakce TECHBYTE každopádně oslovila dovozce a požádala o doplňující vyjádření.
Kdo má o svém autě pochybnosti, může se obrátit na autorizovaný servis nebo zastoupení značky. Malajsijský úřad obnovení registrací podmínil odstraněním všech zjištěných nedostatků a potvrzením, že dotčené vozy již nepředstavují bezpečnostní riziko.
Případ otevírá širší otázku: je lákavá cena a bohatá výbava dostatečný důvod k důvěře, nebo by nové značky měly nejdřív prokázat, že jejich kontrola kvality obstojí v každém výrobním detailu?
Zdroje článku: auto.cz, techsvet.cz, zpravy.aktualne.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková