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Dám mu svůj monopost, ale po pěti kolech by nedokázal chodit

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V Austinu nadále probíhá výměna názorů mezi Maxem Verstappenem a ředitelem okruhu Bobbym Epsteinem. Nizozemec mu doporučuje, aby si na pár kol vyzkoušel jeho monopost a zjistil, v jak špatném stavu je povrch tratě.
Dám mu svůj monopost, ale po pěti kolech by nedokázal chodit

Dám mu svůj monopost, ale po pěti kolech by nedokázal chodit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:24

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