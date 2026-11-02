Horoskop na listopad 2026: Lvi dostanou chuť riskovat, Blíženci uzavřou důležitou kapitolu

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Listopad vás přiměje věnovat větší pozornost
penězům, které sdílíte s někým dalším, i závazkům, které jste doposud příliš neřešili. Novoluní ve Štíru 9. listopadu může otevřít téma půjčky, společných úspor nebo finanční dohody, jejíž podmínky bude potřeba znovu projít. V první polovině měsíce se mohou objevit nejasnosti, ale po obratu Merkuru a Venuše bude snazší dojít ke konkrétnímu řešení. Konjunkce Marsu s Jupiterem 16. listopadu vám dodá odvahu prosadit vlastní zájmy, zároveň však může svádět k riskantním rozhodnutím. Než se do něčeho pustíte, ujistěte se, že máte promyšlené i možné následky. Býk (21. 4. – 21. 5.)
V listopadu se pozornost přesune k partnerství a tomu, jak v něm máte rozdělené role. Retrográdní Venuše může připomenout situaci, ve které jste příliš dlouho ustupovali, případně vztahovou otázku, kterou jste se snažili nechat za sebou. Po jejím obratu do přímého směru 14. listopadu budete mít lepší předpoklady říct, co skutečně potřebujete, a zjistit, jestli druhá strana očekává totéž. Úplněk v Blížencích 24. listopadu zvýrazní vaše hospodaření a může přinést rozhodnutí týkající se většího nákupu nebo pracovního ohodnocení. Nenechte se při něm vést pouze momentálním pocitem, že si něco zasloužíte.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
První polovina listopadu vám ukáže, že některé pracovní návyky už neodpovídají tomu, kolik toho chcete zvládnout. Retrográdní Merkur ve Štíru může komplikovat domluvu s kolegy, organizaci povinností nebo dokončování úkolů, které se nečekaně vracejí k přepracování. Po 13. listopadu se komunikace začne zjednodušovat a vy budete moci lépe nastavit vlastní režim. Úplněk ve vašem
znamení 24. listopadu přinese osobní vyústění a může vás přimět uzavřít kapitolu, která už nemá ve vašem životě místo. Tentokrát nepůjde jen o to, co od vás očekává okolí, ale především o to, jakou podobu chcete dát vlastní budoucnosti.
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Listopad vám připomene, že vedle povinností potřebujete také prostor pro radost, tvořivost a lidi, se kterými můžete být sami sebou. Novoluní ve Štíru 9. listopadu přeje novým zájmům, romantickým začátkům i projektům, které jste doposud odkládali. V první polovině měsíce se ale mohou vracet pochybnosti o tom, jestli dostáváte ve
vztahu tolik pozornosti, kolik sami dáváte. Po obratu Venuše bude snazší o těchto pocitech mluvit bez zbytečných výčitek. Ke konci listopadu se zaměřte také na domácí zázemí a na to, zda vám každodenní povinnosti nechávají dostatek času na vlastní potřeby. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Listopad vám dodá
energii, kterou budete chtít využít naplno. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve vašem znamení 16. listopadu může přinést výraznou motivaci, příležitost vystoupit z davu nebo odvahu pustit se do projektu, na který jste si dosud netroufali. Současně ale poroste vaše sebevědomí a s ním i riziko, že přehlédnete vlastní limity. Napětí mezi Sluncem, Jupiterem a Marsem v následujících dnech může vyhrotit spor o to, kdo má poslední slovo. Pokud dokážete svou energii nasměrovat do konkrétního cíle místo soupeření s okolím, můžete udělat důležitý krok vpřed. Panna (23. 8. – 22. 9.)
V listopadu se vyplatí udělat si pořádek v osobních
financích a přestat odkládat rozhodnutí, která se týkají vaší dlouhodobé stability. Retrográdní Merkur může v první polovině měsíce odhalit nepřesnosti ve smlouvách, platbách nebo dohodách, které jste považovali za uzavřené. Po 13. listopadu získáte jasnější představu o tom, jak s nimi naložit. Výraznou změnu tempa přinese Mars, který vstoupí do vašeho znamení 26. listopadu krátce po půlnoci českého času. Dodá vám průbojnost a chuť jednat, ale také vás může svádět k tomu, abyste na sebe naložili víc, než je rozumné.
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Listopad pro vás bude měsícem přehodnocování vlastních priorit a toho, kolik prostoru ve svém životě necháváte ostatním. Retrográdní Venuše ve vašem znamení může v první polovině měsíce znovu otevřít otázku sebevědomí, osobních hranic nebo rozhodnutí, které jste udělali hlavně kvůli někomu jinému. Její obrat do přímého směru 14. listopadu vám pomůže lépe rozpoznat, co chcete změnit. Úplněk v Blížencích 24. listopadu přeje
cestování, studiu a novým zkušenostem, ale může také přinést rozhodnutí, které ovlivní vaše další směřování. Nemusíte mít předem naplánovaný každý detail, důležité bude vybrat si cestu, která odpovídá vašim představám. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Listopadové novoluní ve vašem znamení 9. listopadu přináší příležitost začít znovu a zaměřit se na to, jak chcete působit na své okolí. Může vás přimět změnit osobní návyky, vzhled nebo způsob, jakým přistupujete k důležitým rozhodnutím. Retrográdní Merkur však v první polovině měsíce zpomalí jednání a může vracet témata, která jste považovali za vyřešená. Po 13. listopadu se vám bude snáze prosazovat vlastní názor a také získáte jasnější představu o tom, co od druhých očekáváte. Závěr měsíce obrátí vaši pozornost k financím a hodnotám, na kterých stavíte svou jistotu.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Začátek listopadu vás může zastihnout v období, kdy budete potřebovat více klidu než obvykle. Některé záležitosti bude lepší dokončit v soukromí, bez tlaku okolí a bez nutnosti okamžitě vysvětlovat každé své rozhodnutí. Novou energii přinese vstup Slunce do vašeho znamení 22. listopadu, po kterém se postupně vrátí chuť plánovat, cestovat a pouštět se do neznámých věcí. Úplněk v Blížencích 24. listopadu zvýrazní partnerské vztahy a může přinést důležitý
rozhovor o společné budoucnosti. Ukáže se, jestli máte s druhým člověkem podobné představy, nebo zda bude potřeba některá očekávání přehodnotit.
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Listopad vám ukáže, jak důležitou roli hrají ve vašich plánech lidé, se kterými sdílíte profesní i osobní zájmy. Novoluní ve Štíru 9. listopadu může přinést nový kontakt, pozvání ke spolupráci nebo příležitost zapojit se do projektu, který má dlouhodobý potenciál. V první polovině měsíce si ale dejte pozor na nejasné dohody a rozdílné představy o tom, kdo má za co odpovídat. Po obratu Merkuru a Venuše bude snazší vyjasnit si podmínky a rozhodnout se, komu chcete věnovat svůj čas. Konec měsíce přeje
vzdělávání a rozšiřování dovedností, které můžete využít v další profesní etapě. Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
V listopadu se výrazněji připomene vaše profesní ambice a otázka, jestli současná práce odpovídá tomu, kam se chcete posunout. Retrográdní Merkur může zkomplikovat jednání s nadřízenými nebo vrátit do hry pracovní zadání, které nebylo dostatečně jasné. Po 13. listopadu se situace začne vyjasňovat a vy budete mít lepší podmínky prosadit vlastní představy. Úplněk v Blížencích 24. listopadu naopak přinese lehčí téma: do popředí se dostane tvořivost, romantika nebo aktivita, na kterou jste v poslední době neměli čas. Neberte volný čas jako odměnu, kterou si musíte nejprve zasloužit splněním všech povinností.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Listopad ve vás probudí chuť vystoupit ze zaběhnutých kolejí a podívat se na svět z jiné perspektivy. Novoluní ve Štíru 9. listopadu přeje cestování, studiu a plánům, které vám umožní získat nové zkušenosti. V první polovině měsíce se však mohou objevit komplikace kolem rezervací, dokumentů nebo termínů, proto si důležité informace raději ověřujte. Po obratu Merkuru 13. listopadu se vám bude snáze rozhodovat a získáte větší jistotu v tom, kterým směrem se vydat. Vstup Slunce do Střelce 22. listopadu zvýrazní profesní oblast a může vás přimět přemýšlet o tom, jak chcete, aby vaše
práce vypadala v příštím roce. Zdroje: Cafe Astrology, Astrolis, Astro.com, Selfgazer