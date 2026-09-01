Schickova slova o reprezentaci zranila Horvátha. Šmicer přišel se srovnáním s hvězdou Walesu, které sedí

„Jako fanouška mě to zraňuje“
Pavel Horváth to vzal osobně. Řekl, že i kdyby za nároďák nikdy nenastoupil, samotná účast na srazu pro něj byla radost. Zraňuje ho princip, že reprezentace je poměřována tím, co hráči osobně přinese. Pro jeho generaci byla pozvánka do národního týmu odměna sama o sobě, ne prostředek k růstu tržní hodnoty.
Horváthova reakce přitom není jen nostalgická. Odráží pohled, který v českém fotbale sdílí silná skupina bývalých reprezentantů. Ivan Hašek se přidal podobným tónem. A Vladimír Šmicer sáhl po srovnání, které debatu posunulo ještě dál.
Giggs, Wales a analogie, která sedí jen napůl
Šmicer vytáhl Ryana Giggse. Hvězda Manchesteru United, jeden z nejdekorovanějších hráčů anglické ligy, za Wales odehrál 64 zápasů. Nikdy se nepodíval na velký turnaj. Přesto jezdil na srazy, přesto nastupoval v kvalifikacích bez šance na postup. V Šmicerově podání je to morální protipól ke Schickovi: hvězda velkoklubu, která reprezentaci neodmítla, i když jí sportovně nemohla nic nabídnout.
Symbolicky to funguje. Fakticky je ale analogie děravá. Giggs ukončil reprezentační kariéru ve třiatřiceti letech a sám při odchodu mluvil o fyzické zátěži a potřebě být čerstvější pro Manchester United. Nebyl to čistě hodnotový akt loajality, byl v tom i pragmatický kalkul stárnoucího těla. Schick končí ve třiceti, po 56 zápasech, ale na rozdíl od Giggse si zahrál EURO i mistrovství světa. Srovnání drží v jedné ose (klubová megastar versus slabší národní tým) a v ostatních se rozpadá.
Šmicer navíc přidal ještě jednu rovinu. Postavil proti Schickovi typ lídra jako Koller nebo Baroš: hráče, kteří si servis vynutili pohybem, hlasem, osobností. U Schicka popsal opak: když deset minut nedostane míč, působí dojmem, že ho hra přestává bavit. Milan Baroš s 93 starty a 41 góly na oficiálním webu FAČR výslovně říká, že hraní za reprezentaci vždy pokládal za velkou čest. Jan Koller nasbíral 91 startů a 55 gólů. Čísla i slova mluví jasně.
Co Schick vlastně řekl, a co se přeslýchá
Debata se zúžila na větu o „znehodnocování“. Jenže Schick v podcastu mluvil o víc než o herním využití. Popsal dlouhodobou stagnaci prostředí: nic se nemění, servis zaostává, regenerace neodpovídá tomu, co zná z Leverkusenu. Srovnával hotely, jídlo, cestování. Před zápasem s Mexikem na MS 2026 absolvoval tým osmihodinovou cestu. A po porážce 0:3 z turnaje vypadl.
Už během samotného mistrovství přitom Tomáš Rosický na festivalu Offseason veřejně řekl, že je mu Schicka v reprezentaci líto, protože tým ho neumí dostat do pozic, v nichž je nejsilnější. Asistent trenéra Jan Rezek přiznával totéž. František Straka mluvil o Schickově frustraci, Milan Fukal šel ještě dál: problém podle něj „nemusí být jen u Patrika Schicka, ale i u dalších hráčů“.
Schick sám tvrdí, že nešlo o impulz po jednom zápase. O konci přemýšlel delší dobu, MS byla „třešnička“. Oznámil ho 25. června 2026, v den vyřazení. Podcast s detailním vysvětlením vyšel až 28. srpna.
Dva světy jednoho nároďáku
Spor mezi Schickem a jeho kritiky není osobní roztržka. Je to veřejné obnažení konfliktu, který v českém fotbale doutnává roky. Na jedné straně stojí tradiční definice reprezentace jako bezpodmínečné cti: přijedeš, hraješ, neřešíš komfort. Na druhé straně stojí realita, ve které hráč z bundesligového top klubu srovnává podmínky a ptá se, proč by měl riskovat zdraví v prostředí, které ho sportovně neposouvá.
Nový trenér Santi Denia, jmenovaný 31. července 2026, Schicka chce a nabídl osobní schůzku. Schick odpověděl, že ani návštěva trenéra jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. Analytik Petr Ruman pro iROZHLAS řekl, že Schick si stále drží reprezentační výkonnost a Česko za něj nemá srovnatelnou náhradu. Sportovně dává návrat smysl. Prakticky má šanci jen tehdy, pokud se změní nejen trenér, ale celé fungování kolem týmu.
Horváth, Šmicer i Hašek mají pravdu v tom, že reprezentace je víc než servis a hotel. Schick má pravdu v tom, že „víc než servis“ nestačí jako odpověď na otázku, proč se roky nic nemění. Dokud český fotbal nerozhodne, která z těch dvou pravd má přednost, bude ztrácet hráče, kteří si mohou dovolit odejít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner