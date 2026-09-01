Tři roky patřil nejlepší hráč NHL Česku. Hašek, Hašek, Jágr – dominance, na kterou se skoro zapomnělo

Když dnes člověk projede seznam vítězů Hart Trophy, narazí na období, které z českého pohledu působí téměř absurdně.
1997 – Dominik Hašek, Buffalo Sabres.
1998 – Dominik Hašek, Buffalo Sabres.
1999 – Jaromír Jágr, Pittsburgh Penguins.
Tři roky za sebou byl za nejužitečnějšího hráče celé NHL vyhlášen Čech.
A nejde o historickou kuriozitu vytvořenou nějakou zvláštní shodou hlasování. V těch letech Hašek s Jágrem skutečně ovládali dvě naprosto odlišné části hry tak výrazně, že se NHL několik sezon točila kolem nich.
V roce 1997 vyhrál Hart brankář. To samo bylo skoro anomálií
Dominik Hašek už měl před sezonou 1996/97 několik Vezinových trofejí a status jednoho z nejlepších brankářů světa.
Hart Trophy ale znamenala něco jiného. Novináři nehlasují o nejlepším brankáři. Hlasují o hráči považovaném za nejužitečnějšího pro svůj tým v celé NHL. Hašek ji v roce 1997 získal. A spolu s ní také Vezina Trophy a Lester B. Pearson Award, dnešní Ted Lindsay Trophy, o níž hlasují sami hráči.
To poslední je možná důležitější, než vypadá. Novináři mohli být uchváceni jeho statistikami. Ale také hráči, kteří proti němu každý večer stříleli, došli ke stejnému závěru: nejlepší z nás je ten divný Čech v brance Buffala.
Rok 1998 byl ještě šílenější, protože Jágr už stál hned za ním
Hašek Hart Trophy obhájil. Znovu získal Vezinu. Znovu ho samotní hráči zvolili nejlepším mužem ligy. A kdo skončil druhý v hlasování o Hart Trophy? Jaromír Jágr. Útočník Pittsburgh Penguins současně vyhrál Art Ross Trophy jako nejproduktivnější hráč NHL.
Takže v jednom ročníku měli Češi: nejproduktivnějšího hráče NHL, nejlepšího brankáře NHL, prvního a druhého hráče v hlasování o Hart Trophy. A mezi tím odjeli v únoru do Nagana.
Pak ještě společně vyhráli olympiádu
Z dnešního pohledu se Nagano často odděluje od NHL jako samostatný český mýtus. Jenže právě kontext severoamerické sezony ukazuje, jak fantasticky načasovaný ten turnaj byl. Česko nepřijelo na olympiádu s hvězdami, které byly slavné hlavně doma.
Přijelo s člověkem, který byl právě úřadujícím MVP NHL, a s útočníkem, který právě mířil za vítězstvím v bodování nejlepší ligy světa.
Hašek turnaj ovládl z branky. Jágr byl jednou z klíčových postav útoku. Česko porazilo Spojené státy, Kanadu a ve finále Rusko 1:0. A potom se oba vrátili do NHL.
Hašek získal Hart. Jágr Art Ross. Z dnešního pohledu byla česká hokejová koncentrace roku 1998 skoro groteskní.
V roce 1999 si Jágr vzal Hart pro sebe
Jágr zakončil sezonu 1998/99 se 127 body – 44 góly a 83 asistencemi. Vyhrál třetí Art Ross Trophy kariéry. Poprvé získal Hart Trophy. A zároveň také Lester B. Pearson Award od samotných hráčů. Hašek? Ten nezmizel. Získal další Vezina Trophy a v hlasování o Hart skončil třetí.
Buffalo navíc dotáhl až do finále Stanley Cupu proti Dallas Stars. Takže česká Hart dominance neskončila tím, že by jeden velikán vystřídal druhého, protože ten první už nestačil. Spíš se změnilo pořadí.
Hašek dokázal něco, co žádný jiný brankář neudělal
Brankář má při hlasování o Hart Trophy strukturální nevýhodu. Pro nejlepšího gólmana existuje Vezina Trophy. U Hartu tedy soupeří s centry, křídly i obránci a voliči musí dojít k závěru, že jeho přínos převážil úplně všechny.
Hašek tento argument vyhrál dvakrát. Dodnes zůstává jediným brankářem historie NHL se dvěma Hart Trophy. To zároveň vysvětluje, proč je tříletá česká série tak mimořádná.
Aby vůbec vznikla, musel brankář udělat něco historicky bezprecedentního. A hned za ním čekal jeden z nejproduktivnějších útočníků, jaké NHL kdy viděla.
Jágr navíc neskončil rokem 1999
Když Hart konečně získal, nebyl to vrchol, po němž by následoval pád. Jágr vyhrál Art Ross Trophy také v roce 2000. A znovu v roce 2001.
Celkem skončil jako nejlepší střelec ligy v bodování pětkrát, přičemž čtyři tituly přišly v řadě od roku 1998 do 2001. Hašek zase v roce 2001 získal svou šestou Vezina Trophy. Ještě několik let po tříleté sérii Hart Trophy tedy oba zůstávali absolutní světovou špičkou.
Možná se na tu dominanci zapomíná právě kvůli Naganu
To zní paradoxně, ale dává to smysl. Nagano v české sportovní paměti všechno kolem roku 1998 přehlušilo. Hašek je muž, který chytil Kanadu. Jágr je muž se zlatou medailí a slavnou devětašedesátkou.
Jenže jejich tehdejší postavení bylo ještě větší. Nebyla to jen dvojice českých reprezentantů, která jednou vyhrála fantastický turnaj. Byli to dva hokejisté, kteří v nejlepší lize světa právě dokazovali, že nikdo není důležitější.
Tři roky za sebou měla Hart Trophy českého majitele. Dvakrát Haška. Jednou Jágra. A ve třetím roce skončil Hašek ještě třetí. To už není česká stopa v NHL.
To je krátké období, kdy český hokej seděl přímo na jejím trůnu.
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Zdroje: NHL.com – Hart Memorial Trophy Winners [1], NHL.com – Dominik Hasek: 100 Greatest NHL Players [2], Buffalo Sabres – Awards and Honors [3], NHL.com – Jagr climbs all-time points list [4], NHL.com/cs – 50 let s Jaromírem Jágrem [5], NHL Records – Hart Memorial Trophy [6].