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Tragické léto. Na jihomoravských silnicích o prázdninách zemřelo šestnáct lidí

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V srpnu zahynulo v kraji deset lidí, o osm více než za stejné období loni. Stalo se 523 nehod, což je o 21 méně než loni. Červenec měl letos šest obětí.
Tragické léto. Na jihomoravských silnicích o prázdninách zemřelo šestnáct lidí

Tragické léto. Na jihomoravských silnicích o prázdninách zemřelo šestnáct lidí

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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