Vepřové nudličky s paprikami a pórkem představují rychlý oběd k rýži pro celou rodinu

Vepřové nudličky s paprikami a pórkem podávané s rýží jsou hotové docela rychle, nají se z nich celá rodina a kombinace masa, zeleniny a sójové omáčky s trochou solamylu udělá šťávu, která se k rýži hodí úplně přirozeně. Žádná velká kuchařina na efekt, spíš poctivá večeře ve chvíli, kdy člověk nemá chuť stát ještě hodinu u plotny.
Když jsou doma
dvě barvy paprik, třeba červená a žlutá, klidně dám obě. Na talíři to hned vypadá líp, i když se člověk nijak zvlášť nesnažil. chuť zjemní víc než samotná cibule a s vepřovým masem si rozumí bez zbytečného ladění. Pórek Důležité je maso na začátku nevysušit. Zelenina patří do pánve až ve chvíli, kdy jsou nudličky zatažené a čeká je už jen kratší dušení.
Můj tip: Jestli nespěcháte úplně na minutu, nechte maso s olejem a kořením odležet aspoň 20 minut. Dá se vařit i bez toho, jasně. Ale rozdíl v křehkosti je poznat a koření nezůstane jen v omáčce, dostane se víc i do samotného masa. Paprika a pórek dělají z obyčejných nudliček lepší večeři
Vepřové nudličky se v
českých kuchyních drží už dlouho a není na tom nic divného. Nejsou okázalé, nepotřebují drahé suroviny a dají se připravit rychleji než maso krájené na větší kostky. Tenké proužky se dobře opečou a také rychleji natáhnou chuť koření, cibule i . omáčky Recept na šťavnaté vepřové nudličky s paprikami a pórkem
Doba přípravy: 20 minut Doba dušení a dovaření: 25 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu 500 g vepřové kotlety 1 ks cibule 1 stroužek česneku 1/2 ks pórku 2 ks papriky 2 lžíce sójové omáčky 2 lžíce oleje 1 menší kousek sádla 1 rovná lžíce solamylu 100 ml vody na zahuštění a podle potřeby další na dušení sůl podle chuti pepř podle chuti kmín podle chuti grilovací koření podle chuti mleté chilli podle chuti 250 g rýže 375 ml vody na rýži Postup přípravy vepřových nudliček s barevnými paprikami
1. Začněte masem.
Vepřovou kotletu nakrájejte na tenké nudličky, dejte ji do mísy a přidejte olej, trochu soli, pepře, špetku kmínu, trochu grilovacího koření a podle chuti také mleté chilli. Všechno promíchejte a nechte aspoň 15 až 20 minut odležet. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Maso nakrájíme na nudličky a ochutíme.
2. Během toho si nachystejte zeleninu.
Cibuli nakrájejte najemno, česnek nasekejte nebo prolisujte, papriky pokrájejte na proužky. Pórek rozdělte na světlejší a zelenější část, každou si dejte stranou zvlášť.
3. Rýži propláchněte a uvařte v rýžovaru nebo obyčejně v hrnci. Držte se poměru
1 díl rýže : 1,5 dílu vody. Lehce osolte, vařte podle druhu rýže zhruba 12 až 15 minut a potom ji nechte ještě dojít pod pokličkou. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Jako přílohu si připravíme rýži.
4. Ve větší pánvi, případně v hlubším kastrolu, rozehřejte
kousek sádla. Vsypte cibuli a nechte ji zesklovatět. Potom přidejte česnek a světlou část pórku, krátce orestujte a jen lehce osolte a opepřete.
5. Do základu dejte naložené
maso a zprudka ho opečte, aby se zatáhlo. Tady se vyplatí pár minut stát u pánve a míchat častěji. Nudličky by se neměly přichytit ani začít hned pouštět vodu.
6. Když je maso zatažené, přidejte zelenou část
pórku a nakrájené papriky. Restujte ještě 3 až 4 minuty. Zelenina má povolit, ale nemá se rozvařit na měkkou směs. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Maso se zeleninou orestujeme, nemá se rozvařit.
7. Přilijte
2 lžíce sójové omáčky a promíchejte. Sójová omáčka dodá barvu i výraznější chuť, proto už se solí opatrně. Lepší je dochucovat až úplně na konci. Směs podlijte trochou vody
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8. Přibližně
150 až 200 ml, stáhněte plamen a duste do změknutí masa asi 15 minut. Občas promíchejte. Pokud se šťáva moc odpaří, přilijte ještě trochu vody.
9.
Solamyl rozmíchejte v menším množství studené vody, aby v něm nezůstaly hrudky. Nalijte ho do pánve, promíchejte a nechte všechno ještě asi 10 minut provařit. Omáčka lehce zhoustne a spojí maso se zeleninou. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Podlijeme vodou a sójovou omáčkou, zahustíme solamylem.
10. Nakonec ochutnejte. Podle potřeby přidejte trochu
pepře, špetku chilli nebo pár kapek sójové omáčky. Podávejte hned s horkou rýží. Když něco zůstane do druhého dne, v lednici to bez potíží vydrží a po ohřátí na pánvi bývá jídlo často ještě lepší. Ještě pár rad na závěr k vepřovým nudličkám s paprikami a pórkem Chcete-li jemnější maso, můžete místo kotlety vzít také vepřovou kýtu. Postup se nijak nemění. Papriku nedávejte do pánve moc brzy. Při dlouhém dušení ztratí barvu i příjemný skus. Pokud máte rádi víc šťávy k rýži, přilijte před zahuštěním o několik lžic vody navíc. Solamyl ji potom pěkně stáhne. Druhý den se jídlo hodí i k jasmínové rýži nebo k čerstvému chlebu, hlavně když zbyde už jen menší porce. Pokud chcete, aby bylo maso hotové co nejrychleji, vyndejte ho z lednice asi o 15 minut dřív. Úplně studené nudličky po vhození na pánev pustí víc šťávy a místo restování se začnou spíš dusit.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná