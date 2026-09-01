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V pouhých 50 letech zemřel bývalý plzeňský biskup, zanechal mrazivý vzkaz

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Ve věku pouhých padesáti let zemřel emeritní biskup Filip Štojdl. Působil v Církvi československé husitské, která o jeho smrti informovala. Příčinu jeho odchodu ale neuvedla. Sám Štojdl byl aktivní na sociálních sítích a svým podporovatelům se před pár dny svěřil s tím, že prochází těžkým obdobím, a popsal i své plány do budoucna. Na prvního září dokonce plánoval oslavu narozenin a zval i své příznivce. Náhle ale přišla smutná zpráva.
V pouhých 50 letech zemřel bývalý plzeňský biskup, zanechal mrazivý vzkaz

V pouhých 50 letech zemřel bývalý plzeňský biskup, zanechal mrazivý vzkaz

Zdroj: Filip Štojdl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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