Řidič autobusu nadýchal přes promile. Vezl téměř dvacet lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič autobusu nadýchal přes promile. Vezl téměř dvacet lidí
O budoucí podobě území po bývalém obchodním domě Slezanka v centru Opavy, kterou v těchto dnech bourá těžká...
V ostravském obvodu Nová Ves by v budoucnu mělo vzniknout tréninkové fotbalové centrum. Na jeho vzniku bude...
Popularita elektrokoloběžek roste. Pozorují to i policisté, kteří během letošního roku na Opavsku...
Základní škola Marie Kudeříkové v Havířově zavedla s novým školním rokem samoobslužný výdej obědů. Po...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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- Opava chce s lidmi řešit budoucnost území po Slezance, chystá soutěž
- Ostrava chce v Nové Vsi vybudovat zázemí pro fotbalisty za 120 milionů
- Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidí