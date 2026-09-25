Kouřící komín, přerostlá tráva nebo větev přes plot. Tři věci na zahradě, za které vám obec může vyměřit pokutu statisíce korun

Kouřící komín, přerostlá tráva nebo větev přes plot. Tři věci na zahradě, za které vám obec může vyměřit pokutu statisíce korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zahrada s sebou nese určité povinnosti: Jejich nesplnění může skončit pokutou
Escin ze semen jírovce maďalu patří k nejlépe prozkoumaným rostlinným látkám pro žilní potíže, a podzim je...
Stačí zalít dno vodou, vsypat pár lžic hydrogenuhličitanu sodného a nechat roztok krátce probublat na plotně.
Princip je prostý: do víčka propíchnete drobné otvory, lahev naplníte, obrátíte dnem vzhůru a zasunete...
Některé aromatické rostliny nabízejí příjemný a účinný způsob, jak vylepšit prostředí okolo nás a udržet...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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